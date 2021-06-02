Güney Kore'den Teknoloji Şirketlerine İş Birliği Çağrısı

Küresel çapta yaşanan yarı iletken çip krizinde çözüme ulaşmak isteyen Güney Kore, kendi tedarik zincirini oluşturabilmek için ülkede bulunan teknoloji firmalarını bir araya getirdi.

Yarı iletken çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar, bazı ülkeleri kendi çözümlerini üretmeye zorlamaya başladı. Teknoloji konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Güney Kore, daha fazla sıkıntı yaşamamak için kendi tedarik zincirini oluşturacağını açıkladı.

Güney Kore, ülkede hizmet veren büyük çaplı operatörleri ve yonga üreticilerine birleşme çağrısında bulunarak, kendi çiplerini üretmek istediğini dile getirdi. Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre birden fazla sektöre ait şirket, çoktan ortak bir anlaşma imzaladı bile.

Onlarca teknoloji şirketi, bir araya gelip tesisler açmaya hazır

SK Telecom, Rebellions, FuriosaAI gibi çip şirketleri ve Güney Kore Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü, anlaşmaya dahil olan isimler arasındaydı. Bu isimler, hep birlikte yeni teknolojilerin test edilmesini sağlayacak bir tesis açmak için kolları sıvamış durumda.

Naver Cloud, ICT şirketi Douzone Bizon, Kakao Enterprise, Güney Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden NHN de küresel çapta yaşanan yarı iletken sıkıntısını gidermek için hep birlikte çalışmaya hazır. Tüm bu şirketler, kendi araştırma ve üretim tesislerini kurarak, AI teknolojisinin gelişmesine ve yarı iletken çip üretimine katkı sağlayacak.