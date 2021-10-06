Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayısı, 30 bin barajını ne yazık ki aştı. Fahrettin Koca, vakaların %50’sinden fazlasının 30 yaş ve altı kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Koronavirüs, 2020 yılının Mart ayından beri ülkemizde görülmeye devam ediyor. Tüm dünyada artan vaka sayıları, ülkemizde de farklı değildi. Türkiye’deki vaka sayısı, yaz sonunda kaldırılan kısıtlamalarla birlikte aşılanmanın hızlanmasına rağmen önemli ölçüde arttı. Fakat alınması gereken bireysel önlemler azaldığından vaka sayıları artmaya devam etti.

Ülkemizdeki yeni koronavirüs vaka sayısı, son haftalarda günlük 28 bin ile 30 bin arasında dolaşmaya devam ediyordu. Fakat bugün, vaka sayısında önemli bir baraj olan 30 bin barajının üstüne geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre bugün Türkiye’de 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi, 236 vatadaşsa hayatını kaybetti.

Aktif vakaların %50’sinden fazlası 30 yaş ve üzeri:

Fahrettin Koca, vaka sayısının ardından güncel durum hakkında bilgi veren bir yazı da paylaştı. Bilim Kurulu’nun bugünkü gündeminde 3. doz aşı uygulaması, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve salgının seyri olduğunu belirtti. Koca, bugün itibarıyla aktif vakaların %50’sinden fazlasının 30 yaş altındaki kişilerden oluşmakta olduğunu açıkladı.

Öte yandan aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da genç vakaların hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımadıklarını belirtti. Bakan, gençlerin hastalığa daha çok yakalanmalarına rağmen daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duyduklarını söyledi. Öte yandan son 1 ay içinde vefat eden vatandaşların içinden en büyük oranın 70 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluştuğunu da ekledi.

2 doz mRNA aşısı olana 3. doz gerekliliği halen konuşuluyor:

Koca, 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler yapıldığını, aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Şu andaysa 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşların 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum olmadığını duyurdu. İnaktif aşı olanların vakit kaybetmeden 3. doz olmaları gerektiğini de ekledi.