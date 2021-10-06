Pfizer, Aşı Etkinliğini Ölçmek İçin Tüm Kasabayı Aşılayacak

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, aşı etkinliğini ölçmek üzere yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Söz konusu çalışmayı Brezilya'da bulunan Toledo kasabasında gerçekleştirecek olan şirket, burada 12 yaşından büyük olan tüm nüfusu aşılayacak ve ne kadar etkili olduğunu gözlemleyecek.

Pandeminin başlamasının ardından endişeler her geçen gün daha da büyümüş fakat ortaya çıkan aşılar, bu endişeleri büyük ölçüde bastırmıştı. Daha sonradan yapılan araştırmalarla bu aşıların zaman içinde etkinliğini kaybettiği gözlemlenince de endişeler yavaş yavaş yeniden yükselmeye başladı.

Bu konuda hem dünyada hem de ülkemizde yaygın olarak kullanılan aşılardan BioNTech’in kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin de önümüzdeki yıl COVID-19 aşısında formül değişikliğine gitmenin gerekeceğini söylemişti. Şimdiyse Pfizer, aşı etkinliğini ölçmek amacıyla gerçekleştireceği bir çalışmayla karşımızda.

Tüm kasaba aşılanacak:

Söz konusu çalışma, Brezilya’nın güneyinde bulunan Toledo kasabasında gerçekleştirilecek. İçinde Brezilya Ulusal Aşılama Programı’nın, yerel yetkililerin, bir federal üniversitenin ve bir de hastanenin bulunduğu çalışmada aşının ne kadar etkili olduğu incelenecek. Söz konusu kasabada yaklaşık 143 bin kişi bulunuyor. Bu çalışma kapsamında ise 12 yaş üstündeki herkes aşılanacak.

Pfizer, çalışmanın amacının, nüfusun tamamı aşılandıktan sonra COVID-19’un gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğunu söyledi. Ardından ilk kez yapılacağını belirttiği açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile iş birliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir”

Söz konusu çalışmanın, başta yaklaşık 600 bin kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Brezilya olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalara da ışık tutacağı kesin. Çalışma konusundaki detayları sizlere aktarıyor olacağız.