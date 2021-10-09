Teknolojinin en hızlı geliştiği sektörlerden biri olan uçak mühendisliği, yıllar içinde inanması güç bir noktaya gelmiş bulunmakta; özellikle de hız konusunda. İşte karşınızda mühendislik harikası en hızlı 5 askeri uçak.

20. yüzyılın ortalarında geliştirilen ilk jet motorundan bu yana uçak geliştiricileri epeyce bir yol kat etti. Süpersonik hızlarda seyreden uçaklardan, dizel motorlu bir pervaneli uçağa kadar- uçak mühendisleri, savaş uçaklarının şu an oldukları noktaya gelebilmeleri için oldukça uzun ve dolambaçlı yollardan geçti.

Hava kuvvetleri ve donanma dendiğinde ise hız, akla gelen ilk faktörlerden birisidir. Özellikle de söz konusu olan şey savunma uçakları olduğunda zaman son derece önemlidir ki hız da bu zamanın belirleyicisi rolündedir. İşte karşınızda günümüzde hizmet vermekte olan en hızlı askeri hava hizmetleri.

Boeing X-37

ABD Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen ve NASA tarafından uzaya gönderilen insansız uzay aracı Boeing X-37'nin temel görevi, yeniden kullanılabilir uzay teknolojilerini test ettikten sonra Dünya’ya geri dönmektir.

Dünya’ya dönüşü sırasında Boeing X-37, ses hızının ortalama 16 katı bir hızla atmosfere giriş yapabilir.

MiG-25 Foxbat

Şu an hizmette olan en hızlı savaş uçağı unvanın sahibi Sovyet yapımı MiG-25, geliştirici firma Mikoyan tarafından özünde bir önleyici uçak olarak tasarlanmıştır.

İlk olarak 1964 yılında havalandığını düşündüğümüzde; mach 2.8’lik bir seyir hızı sürdürebilen ve maksimum 3.2’lik aşırı hıza ulaşabilen Foxbat’in muazzam bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz.

F-15E Strike Eagle

30 yılı aşkın bir süredir görev yapmakta olan F-15, bir süre daha gökyüzünde süzülmeye devam edecek gibi görünüyor. Nedeni ise son derece net: F-15E Strike Eagle’ın düşmanları yakalamak ve yok etmek üzere özel olarak dizayn edilmiş mükemmel tasarımı.

Saatte 3.017 mil hızla uçabilen F-15, hedeflenen yerleri vurduktan sonra aniden gözden kaybolabilir.

MiG-31 Foxhound

Günümüzde üretimi durdurulmuş olan SR-71 Blackbird’ün peşindeki Ruslar, çareyi MiG-31 ve onun Kinzhal hipersonik füzelerini geliştirmekte buldu. MiG-31'in tek kusuru ise, öncüsü MiG-25 kadar iyi olmaması.

Saatte 2.993 mil azami hıza sahip MiG-31, atası MiG-25'in gölgesinde kalmış olabilir; ancak bu yine de onun dünyanın en hızlılarından birisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Sukhoi Su-27

1977 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Su-27; Sovyet Birliği’nin, F-15 programına cevabı niteliğinde tasarlanmış ağır bir avcı uçağıdır.

Hala daha birkaç farklı ülkenin kullanmakta olduğu Su-27, 2.496 mil/saat azami hıza sahip. Hatta Amerika Birleşik Devletleri’nin, pilot eğitiminde kullandığı dört adet Su-27'si bile var.