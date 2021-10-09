Yarın gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sıralama turları geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Yarışa ilk sıradan başlayacak isim Valtteri Bottas olacak.

Yarın gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sıralama turları geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Son derece heyecanlı geçen sıralama turlarının başlangıcı ıslak ve kaygan zeminle olmuş olsa da turların üçüncü seansında güneş kendisini gösterdi. Sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonuna yerleşen isim Valtteri Bottas oldu.

Hamilton en hızlı turu atmış olsa da, motorunda yapılan değişiklik nedeniyle aldığı cezasından dolayı yarışa birinci sıradan başlamak yerine 11. sıradan başlayacak. Hamilton’ın yerine ilk sıradan başlayacak pilotsa takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak. Valtteri Bottas’ı takip eden isimler şu şekildeydi:

Bottas birinci sırada:

Valtteri Bottas Max Verstappen Charles Leclerc Pierre Gasly Fernando Alonso Sergio Perez Lando Norris Lance Stroll Yuki Tsunoda Sebastian Vettel

Şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya yaşandığı bu yarış sezonunda Max Verstappen, Rusya’daki yarışına son sıradan başlamasına rağmen ikinci sıraya yükselmişti. Hamilton, bu yarışa 11. sıradan başlayacak ve Max Verstappen’le olan mücadelesini kaybetmemek için elinden geleni yapmak zorunda olacak.