Sosyal medyada gurbetçilerin ülkemize girişlerinde bir kereye mahsus olmak üzere 1000 Euro ödemeleri teklifi insanları ikiye böldü. Bir sokak röportajında sorulan soruya gurbetçilerin verdiği cevaplar tartışma konusu oldu.

Bildiğiniz üzere ülkemize özellikle yaz aylarında birçok farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşı giriş yapıyor. Yurt dışında yaşayan bu kişiler, aynı zamanda ülkemizin geleceğini etkileyen Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili ve Yerel Seçimlerde oy kullanma hakkına da sahipler.

Özellikle her seçim dönemi gündeme gelen yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanması, yine sosyal medyayı ikiye böldü. Bir sokak röportajında gurbetçilere “Bir kereye mahsus ülkeye girişlerde 7 yaş üzerindeki herkes için geçerli olacak 'Vatan Vergisi' adı altında 1000 Euro verir miydiniz?” sorusu soruldu. Gutbetçilerin verdiği cevaplar ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın konusu oldu.

Sosyal medyada tartışma başlatan video:

Bir kısım bu kararı destekledi:

Önerilen 1000 Euro'yu az bulanlar da oldu:

Bir kısım ise gurbetçilere haksızlık yapıldığını söyledi:

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.