Bir adam düşünün ki Hollywood’u, Disney’i ve Balzac gibi dönemin usta yazarlarını etkilesin… İşte o kişi Gustave Doré’dan başkası değildi ve bugün gördüğümüz en bilindik illüstrasyonlardan bazılarının sahibiydi.

Gustave Doré, 19. yüzyıl Fransız sanat dünyasında çok önemli bir yere sahip olsa da aslında eserlerini biz de dahil olmak üzere tüm dünya biliyor ve büyük bir etki yarattı.

“Karikatürün babası” olarak bilinen ve tüm dünyayı çizimleriyle etkilemeyi başaran büyük usta Gustave Doré’un hikâyesine ve hepimizin bildiği ama kaynağının o olduğunu farkında olmadığımız eserlerine bir göz atalım.

Doré, daha 15 yaşındayken ilk sergisini açtı.

6 Ocak 1832'de Fransa’nın Strasbourg şehrinde doğan Gustave Doré’un sanata olan yeteneği erken yaşlarda ortaya çıktı. Henüz çok genç yaşlarda resim yapmaya başladı.

15 yaşındayken ilk sergisini açtı ve bu sergi büyük övgü aldı. Babası tarafından desteklenmesinin yanı sıra Paris'e taşınarak sanat eğitimine devam etmesi sağlandı.

Büyük yazarların eserlerini resmetti.

Doré, burada hızla tanınan biri oldu ve çeşitli dergiler ve yayınevleri için illüstrasyonlar yapmaya başladı. İlk büyük başarısı, 1854'te "Contes Drolatiques" adlı eseri için yaptığı, yukarıda gördüğümüz illüstrasyonlarla oldu.

Daha sonra Cervantes'in "Don Quijote (Don Kişot)" ve Dante'nin "İlahi Komedya"sını ve "Kutsal Kitap"ı resimlemesiyle ünlendi. Bunların yanı sıra Balzac, Perrault, Grim, Edgar Allan Poe, Cervantes, Victor Hugo’nun eserlerini de resmetti.

20. yüzyıl boyunca modern popüler kültürü yönlendirdi.

Günümüzde “Çizmeli Kedi” olarak bildiğimiz karakter bile onun çizimlerinden yola çıkarak yaratılmıştı. Harry Potter’daki “Şahgaga”, yine aynı şekilde Doré’un eserlerinden çıkmaydı.

Burada bitti mi sandınız? Hayır! “Güzel ve Çirkin” hikâyesindeki karakterler, King Kong filmindeki bazı sahneler ve Walt Disney’in ürünü olan "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" gibi karakterler de Doré’dan ilham alınarak ortaya çıkmıştı.

Doré'nin eserleri, o dönemde ve sonrasında geniş bir hayran kitlesi kazandı. Tarzı, detaylı ve dramatik kompozisyonlarla karakterize oldu. Fantastik ve mitolojik unsurların yanında toplumsal eleştiriler de eserlerinde yer alıyordu.

Ardında en az 10.000 eser bıraktı.

Seyahat etmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi seven Gustave Doré, seyahatleri sırasında da birçok çizim ve illüstrasyon yaptı. Hayatı boyunca 10.000’in üzerinde eser ortaya koydu ve “karikatürün babası” olarak tarihe geçti.

Usta sanatçı, 1883'te Paris'te hayata gözlerini yumdu ancak onun eserleri ve etkisi sanat dünyasında uzun süre yaşadı ve birçok sanatçı ile yazarı etkiledi.

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