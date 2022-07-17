Daha önce hem yerli hem de yabancı olmak üzere birçok sanatçının eserlerini sizlerle buluşturduk. Şimdiyse Twitter'da gündem olan Portfolio Day hashtag'i üzerinden derlediğimiz sanatçılarla karşınızdayız.

Daha önce farklı alanlarda sanatını icra eden birbirinden değerli sanatçıların eserlerini sizlere derlemiştik. Büyük çoğunluğunda ülkemizden isimlere yer verdiğimiz o içeriklerin ardından, şimdi farklı olarak bir sanatçı derlemesiyle karşınızdayız.

Kısa süre önce Twitter üzerinde sanatçıların kendi arasında gerçekleştirdiği Portfolio Day etkinliğinden derlediğimiz ve çoğunun yine Türk olduğu bu isimler, o kadar farklı alanlarda eserler çıkarıyor ki kendinize hitap edecek en az bir sanatçı bulacağınıza inanıyoruz. Lafı fazla uzatmadan gelin Portfolio Day için paylaşılan eserlere birlikte bakalım.

İdil Yozer, zıt renkleri kullanırken doğallığı bozmuyor ve insanda farklı duyguları harekete geçiren eserler üretiyor:

Farklı alanlarda eserler ortaya koyan Burka Bayram ise soyut şekiller üzerinden gerçekleştirdiği animasyonlarla mesajını iletiyor. Sanatçının söylediğine göre bu mesajlar çoğunlukla edebiyat, felsefe, mitoloji ve siyaset konusunda oluyor.

AriesRedLo ismini kullanan sanatçının hayvanlardan ilham aldığını görüyoruz. Kendisi hem hayvan figürleri hem de hayvan portreleri ortaya çıkarıyor:

Doğa Karaalp, farklı hayvanlar ve yaratık olarak nitelendirmemiz için fazla şirin olan varlıklar ortaya koyuyor:

Cem Hasimi'nin eserlerinde fantastik öğeler içeren ve sürekli tekrar eden animasyonlar görüyoruz. İnteraktif eserler de üreten sanatçının ortaya koyduklarından pek de gözümüzü ayırmak istemiyoruz:

Valentino Lasso ise hayvanlar ve farklı karakterler üretiyor. Bunu yaparken hem doğallıktan şaşmıyor hem de öne çıkan renkleri tercih ediyor

Videolar üzerinde göz alıcı hareketli düzenlemeler yapan Takayuki Yoshida, adeta kendine hayran bırakan eserler üretiyor:

Sanatçı ve iç mimar olan Umut Sezer Koç ise eserlerinde güneş ışığı kullanarak insanın içini ısıtan mekânlar ortaya koyuyor:

Son olarak, koca dünyaları minik küplere sığdıran Mari K karşımızda:

Portfolio Day hashtag'ine bakarak siz de farklı sanatçılara ve eserlerine göz atabilirsiniz. Hoşunuza giden sanatçıları yorum kısmında paylaşabilirsiniz.