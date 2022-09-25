200’den fazla ülkede 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren kripto para borsası CoinEx, özellikle karmaşık arayüzlerden, yavaş işlemlerden sıkılan kullanıcılara hitap ediyor. 600’den fazla kripto paraya ulaşabileceğiniz CoinEx’in ve sahip olduğu özelliklere ekosistemindeki avantajları açıklıyoruz.

Küresel çapta hizmet veren profesyonel kripto para borsası CoinEx, 2017’de kurulduktan 4 yıl sonra 2021’de Türkiye’deki yatırımcıların da hizmetine açılmıştı. Geçen zaman içerisinde global kullanıcılara sunulan avantajların tamamını Türkiye’de de sunmaya başlayan CoinEX, kullanımı en basit kripto para borsaları arasında gösteriliyor.

Kullanım kolaylığı aklınızı karıştırmasın, zira CoinEx’te spot ticaret, vadeli işlemler, madencilik, AMM ve COinEx Dock gibi çeşitli hizmetlere erişebiliyorsunuz. Ayrıca güvenliğine ekstra özen göstermeye çalışan yeni bir yatırımcıysanız, CoinEx’teki önlemlerin de dünya standartlarını sahip olduğuna da dikkat çekmek isteriz.

CoinEx’in özellikleri:

Türkçe dahil 16 farklı dil desteği

Sade ve basit arayüz,

600’den fazla kripto para birimine erişim,

Spot ticaret, vadeli işlem, madencilik imkanları,

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) hizmeti,

Erken aşamadaki blok zinciri projelerine erişebileceğiniz CoinEx Dock

Saniyede 10.000 işleme kadar büyük işlemleri destekleyen altyapı

Dünyanın her köşesinden ulaşabileceğiniz 2000 kişilik müşteri hizmetleri ekibi

Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra CoinEx’in öne çıkan bir diğer yanı da üyelerine farklı ekosistem avantajları sunması. Borsa dışında merkeziyetsiz cüzdan, Bitcoin madenciliği havuzu, akıllı sözleşmeleri destekleyen işlem hizmeti de bu ekosistemin içerisine dahil, emrinize amade…

CoinEx ekosistemi:

ViaWallet: Tek duraklı yönetim ile kullanıcıların özel anahtar kontrolünü destekleyen merkeziyetsiz bir çoklu kripto para cüzdanı.

Tek duraklı yönetim ile kullanıcıların özel anahtar kontrolünü destekleyen merkeziyetsiz bir çoklu kripto para cüzdanı. ViaBTC: Küresel ve kapsamlı hizmet veren maden havuzu. Halihazırda 130'u aşkın ülke ve bölgede yüz binlerce kullanıcıya profesyonel hizmet veriliyor. Aynı zamanda güvenli ve istikrarlı

Küresel ve kapsamlı hizmet veren maden havuzu. Halihazırda 130'u aşkın ülke ve bölgede yüz binlerce kullanıcıya profesyonel hizmet veriliyor. Aynı zamanda güvenli ve istikrarlı OneSwap: Akıllı sözleşmeleri destekleyen ve herhangi bir blokzincir platformuna yerleştirilebilen zincir üzerindeki tek duraklı işlem hizmeti platformu.

CoinEx’te yatırımlarınızı işlemler sırasında beklemeden sonucu görebileceğiniz ViaWallet’ta görebiliyor; dilerseniz ViaBTC ile global BTC maden havuzuna dahil olarak CoinEx içerisinde kolaylıkla mining (üretim) yapabiliyor ve bu sayede ek gelir elde edebiliyorsunuz.

CoinEx’te ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, mobil uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz: