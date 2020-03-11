Hacettepe Kariyer Fuarı, 12-13 Mart'ta Kapılarını Açacak

Hacettepe Kariyer Fuarı'20, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam oluşturacak. İki gün sürecek etkinlik, birbirinden önemli isimleri ağırlayacak.

Bu sene 9.’su düzenlenecek olan Hacettepe Kariyer Fuarı, her sene olduğu gibi büyük markalara ve saygıdeğer isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Siemens ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan fuara 100’e yakın firma ve 7.000’in üstünde öğrencinin katılması bekleniyor.

Hacettepe Kariyer Fuarı, Kariyer Merkezi (KARMER) ve Hacettepe Üniversitesi’nin önde gelen 9 topluluğunun ortaklığında gerçekleştirilecek. Fuarın ana hedefi, öğrenciler ile firma yetkililerinin interaktif bir ortamda buluşmasını sağlamak.

Öğrencilerin yalnızca dinleyici olarak değil aynı zamanda etkinliğin bir parçası olarak yer alacağı fuarda; firmalar açtıkları stantlarda öğrenciler ile iletişim kurarken aynı zamanda sunumlarla da bilgilendirme sağlayacaklar. Ayrıca çeşitli workshoplar ile öğrenciler kendi yeteneklerini ölçme fırsatı bulacaklar. Çeşitli eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek olan fuarda katılımcıları sürpriz hediyeler ve ikramlar bekliyor.

12-13 Mart 2020 tarihlerinde Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Hacettepe Kariyer Fuarı hakkında daha fazla bilgi almak için kariyerfuari.hacettepe.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.