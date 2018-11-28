Hackerlar pek çok şeyi yapabilirler, bunlara banka hesaplarından milyon dolarlar sızdırmak da, bir türlü giremediğin mailinizin şifresini kırmak da dahil.

İnternetin bazı kısımları, çetelerin kol gezdiği arka sokaklara benziyor. Bu bölgede iş yapan kişiler arasında hackerler da var. Hackerler, onlardan talep ettiğiniz farklı işlemler için farklı ücretler talep ediyorlar.

Bir hacker bulmak için artık deep web'e girmenize gerek yok, etik hackerları Fiverr’de bile bulmak mümkün. Hack hizmeti sunan başka siteler de var. Dell SecureWorks’e göre yeraltı piyasası hızla büyüyor, bunun en önemli sebeplerinden biri de daha uzun süre çalışan hackerların müşteri çekmek için verdiği garantiler.

1- DDoS Saldırılar (5-25$/Saat)

Kaspersky’e göre DDoS saldırılarının ortalama saatlik ücreti 25 dolar. 5 dakikalık bir saldırı 5 dolar iken 400 dolara bir sunucuyu çökerttirebilirsiniz. SecureWorks’e göre ise saatlik 5, günlük 30 dolara DDoS saldırısı yaptırmak mümkün.

2- Online Banka Soygunu (40 $ ve üstü)

SecureWorks’e göre bir banka hesabını soymak için hacker tutmanız durumunda %1 ila %5 arasında komisyon ödersiniz. 1000 dolarlık bir soygunun maliyeti 40 dolar olurken, daha küçük miktarlara sahip hesaplar için daha çok komisyon ödeniyor.

3- Ödül Puanı Transferi (10 $’dan Başlıyor)

Birinin ödül programından elde ettiği puanları kendi hesabınıza aktarması için de bir hacker tutabilirsiniz. Burada ücret, aktarılan puana göre değişiyor. 50,000 puan için 10 dolar, 1 milyon mil uçuş puanı için 200 dolar ödemeniz gerekiyor. Amerikan havayolları için 200 bin mile 60 dolar veriyorsunuz. 450 dolara 1,5 milyon mil alıp dünyayı gezebilirsiniz. Yolculuğunuzu suçlu iadesi yapmayan bir ülkede bitirmeniz faydanıza olur.

4- Instagram’a Sızma (129 $)

SecureWorks’a göre Facebook, Instagram, Twitter gibi bir sosyal medya hesabına yetkisiz girişin ortalama ücreti 129 dolar.

5- Şirket Maili Ele Geçirme (500 $ ve Üstü)

Gmail, Yahoo ya da Hotmail hesapları 129 dolara kırılırken, şirket mailleri için ise ücret posta kutusu başına 500 dolara çıkıyor. Şirket mailleri genelde phishing için kullanılıyor. Geçen yıl şirketlerin kasasından bu tür suçlar yüzünden çıkan para ise 676 milyon dolar.

6- Telefona Sızma (Aylık 21.60 $’dan Başlıyor)

Bir Android cihaza sızmak ve cihazı izlemek istiyorsanız, Copy9 uygulamasını kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın aylık ücreti 21.60 dolardan başlıyor. Uygulamanın özellikleri arasında hacklenmiş telefondan kapalıyken bile bilgi alma, GPS takibi gibi özellikler var. Buradaki sorun ise izlemek istediğiniz telefona uygulamayı indirmeniz gerekmesi. Sizin yerinize telefona uzaktan erişmesini istediğiniz bir hacker varsa, ona 500 ila 5000 dolar arasında bir meblağ ödemeniz gerekiyor.

7- Facebook’u İzinli Olarak Hacklemek

Facebook’a haber verip bulduklarınızı şirketle paylaşmanız koşuluyla Facebook hesaplarını hackleyebilirsiniz. Şirket hataları bildirenlere 500 ila 3000 dolar arasında değişen miktarlarda ödeme yapıyor. Rus araştırmacı Andrew Leonov, bulduğu bir hata sayesinde şirketten tam 40 bin dolar ödül kazandı.