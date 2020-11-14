YouTube'un en popüler kanallarından Hacksmith, yeni yüklediği videoyla isim değişikliğini duyurdu ve elmas YouTube plaketini ışın kılıcıyla kesti. Yeni ismi Hacksmith Industries olan kanal, ışın kılıcının gücünü yeniden kanıtladı.

Bugüne kadar filmlerde gördüğümüz ya da gerçek hayatta merak ettiğimiz pek çok şeyi önümüze sunan Hacksmith Industries YouTube kanalı, geçtiğimiz haftalarda bir bomba patlatmıştı. YouTube kanalı, yıllardır süren gerçek bir ışın kılıcı üretme macerasında zirve noktaya gelerek gerçeğe en yakın bir ışın kılıcı üretmişti.

Hacksmith, yayınladığı bu videodan 1 hafta sonra ışın kılıcını teste soktuğu farklı bir videoyu paylaşmıştı. Bu videoda Hacksmith ekibi, ürettiği 2.200 dereceye kadar ulaşabilen ışın kılıcıyla bir ışın kılıcının yapması gereken pek çok şeyi başarmıştı. Bugünse ekip yeni bir video yükledi.

Elmas Play düğmesi ışın kılıcı testine kurban gitti:

Hacksmith Industries, bugün yüklediği videoda kanallarının tarihi ve amacı hakkında uzunca bir bilgi verdi. Zira ünlü YouTube kanalı artık 10 milyon aboneyi aşmıştı. The Hacksmith, aynı zamanda artık Hacksmith Industries olarak anılacaktı. YouTube kanalının 10 milyon aboneyi aşmasıyla birlikte ekibe bir de YouTube'dan ödül geldi.

YouTube, her 10 milyon aboneyi aşan YouTube kanalına gönderdiği gibi Hacksmith ekibine de elmas Play düğmesi gönderdi. Hacksmith ekibiyse YouTube'un gönderdiği elmas Play düğmesiyle farklı bir şey denedi. Ekip, ürettiği ışın kılıcıyla YouTube'un elmas Play düğmesini kesmeyi hedefledi.

Fakat Play düğmesi kesilmeden önce ekip önemli bir önlem aldı. Elmas Play düğmesi, işlemden önce 300 santigrat derecede fırına atıldı. Bu sayede elmas kesildiği takdirde etrafa yayılacak cam parçalarının önüne geçildi. Bunun ardından Play düğmesi bir yere konuldu ve ışın kılıcı çalıştırıldı.

Işın kılıcıyla elmas düğmesini kesmekse oldukça zordu. Öyle ki play düğmesinden önce masanın bir kısmı ısıdan neredeyse tamamen eridi. Işın kılıcıyla uzun bir bekleyişin ardından YouTube'un elmas Play düğmesi sonunda ışın kılıcıyla kesildi. Hacksmith ekibinin elmas ödülü kesmesi oldukça güzel sahnelere tanıklık etti.