Yeni Nesil Xbox Konsolları, İnternet Trafiği Rekorunu Kırdı

Birleşik Krallık merkezli internet servis sağlayıcıları, Xbox'ın yeni nesil konsollarıyla birlikte internet trafiğinde yoğun bir artış olduğunu açıkladı. Şirketler, veri tüketimi konusunda rekorların kırıldığını dile getirdi.

Microsoft, yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'i 10 Kasım tarihinde piyasaya sürmüştü. Ayrıca şirketten yapılan açıklamada yeni nesil konsolun satışlarında şirket rekorlarının kırıldığı dile getirilmişti.

Xbox'ın yeni nesil konsollarına olan yoğun talep, internet servis sağlayıcıları tarafında da etkilerini gösterdi. Güncellemeler ve oyun indirmeleri, internet trafiğinde rekorların kırılmasına sebep oldu.

Xbox Series X ve Series S, Birleşik Krallık'ta etkilerini gösterdi

Birleşik Krallık merkezli Virgin Media, tarihlerindeki en yüksek veri tüketimini deneyimlediklerini ve ortalamanın %30 üstüne çıktıklarını dile getirdi. Şirketin açıklamasına göre toplamda 108 petabyte, yani kullanıcı başına 20 GB veri tüketimi gerçekleştirildi.

Yine Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren TalkTalk ve Openreach'ten de benzer açıklamalar geldi. TalkTalk, ağ trafiğinde en yüksek pik noktasına ulaştıklarını dile getirirken Openreach de ağının bir hayli zorlandığını açıkladı.

İnternet servis sağlayıcılarının, özellikle ilk gün güncellemelerini de düşünecek olursak PlayStation 5'in çıkışında da benzer sorunlar yaşayacağını söylemek mümkün. Hem Microsoft hem de Sony, yeni nesil konsollarına olan talebin rekor düzeyde olduğunu açıkladı. Buna ek olarak yeni nesil oyunların 150 – 200 GB gibi devasa boyutları da düşünülecek olursa oyuncular internet servis sağlayıcıların hizmetlerini bir hayli zorlayacak diyebiliriz.

Gerek yeni nesil konsolların gerekse konsol oyunlarının cep yakan fiyatları sebebiyle ülkemizdeki internet servis sağlayıcılarının bu tür sorunlarla karşılaşmayacağını söylememiz mümkün.