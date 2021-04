Hades İncelemesi: Yılın Oyunu Olmaya Aday Gösterilen Oyun

Roguelike oyun türlerinin kendine has bir kitlesi var, ancak bu türden uzak duran insan sayısı da bir hayli fazla. Çünkü roguelike temelli oyunlar oyun içerisinde sürekli öleceğinizi ve öldükten sonra yaptığınız şeyleri tekrar yapacağınızı söylüyor. Ödüle doymayan oyun Hades ise türün en iyi örneklerinden birisi olarak karşımızda.

İlk bakışta kulağa oldukça yorucu geliyor olsa da her öldükten sonra bir sonraki başlangıcınızda edineceğiniz ekstra özellikler vs. bu oyun türünü özel kılan şey oluyor. Tabii ki bu durumun oyuna ne kadar etkili olacağı veya bir önceki oynayışınızdan ne kadar farklı bir deneyim sunacağı oyundan oyuna değişiklik gösteren bir durum. Supergiant Games’de bunun farkında olmuş ki Hades çıktığı zamandan beri parmakla gösterilir durumda. Hatta BAFTA ödüllerinde Yılın Oyunu dahil 5 ödüle kavuştu.

Neredeyse çıkan her oyunu ile oyuncu kitlesini bir kez daha etkilemeyi başaran Supergiant Games’in elinden çıkan bir oyun olan Hades, birçok yönüyle oyuncuları etkilemeyi başardı. Hades karşımıza izometrik bakış açısı, aksiyon ve roguelike türlerinin harmanlamış hali ile çıkıyor. Hatta çoğunluklu olarak oynanış mekanikleri ile öne çıkan roguelike türüne ev sahipliği yapmasına rağmen etkileyici karakterleri ve merak uyandırıcı hikayesi ile benim için kısa sürede son zamanlarda oynadığım en keyifli oyunlardan biri haline geldi.

Hades, Roguelike bir oyun olmasına rağmen hikayesi merak uyandırıyor ve oynamaya teşvik ediyor:

Artıları: Tanrılarla karşılaştığımızda neredeyse her seferinde farklı bir diyalog karşımıza çıkıyor. Her tanrının kendine has bir etkileyici yanı mevcut ve bu onları akılda kalıcı yapıyor. Hikaye örgüsü çoğu kişi için oldukça merak uyandırıcı. Karakterlerin hepsi oldukça güzel seslendirilmiş olması hikayedeki en ufak bir detayı bile kaçırmadan okumaya teşvik ediyor.

Eksileri: Bir süre sonra tanrılarla olan işimiz hikayeden biraz bağımsızlaştığı için olayların ucu açık kalıyor.



Hikayemiz Hades’in oğlu olan ana karakterimiz Zagreus’un annesinin aslında bildiği kişi olmadığını ve dışarılarda bir yerde hala yaşıyor olabileceğini öğrenmesi ile başlıyor. Böyle bir bilgiyi edindikten sonra daha fazla odasında tıkılı kalamayacağına karar veren Zagreus, babası Hades’in yönetimindeki yeraltından kaçmaya karar verir. Tabii ki bu durumdan haberi olsan Hades, Zagreus’un işlerini zorlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Zagreus’un yardımına ise kendi çocuğu gibi büyüttüğü üvey annesi Nyx koşar. Nyx, Zagreus’un durumundan Olimpos tanrılarını haberdar eder. Zagreus’un varlığını bile daha yeni öğrenen Olimpos tanrıları ise Zagreus’un yeraltından kaçması için yardım etmeye karar verirler.

Oyunun hikayesinin işleniş şekli bir roguelike oyun için o kadar uygun olmuş ki, her seferinde tekrar tekrar aynı şeyi yapmak roguelike oyunların hem en büyük avantajı hem de dezavantajı olmasına rağmen hikaye örgüsü bu döngüyü çok daha fazla eğlenceli hale getirmiş. Her yeniden başladığınızda ise bir adım daha ileri gidip hikayeyi ilerletmek ve neler olacağını öğrenmek istiyor insan

Hades dünyası ve karakterleri

Artıları: Mitolojiden sevilen bir çok karakteri barındırması. göze hoş gelen bölüm tasarımlarının olması. Ana hikayenin dışında merak uyandıran karakterler barındırması.



Bahsettiğim üzere Hades bir roguelike oyun olduğu için bir çok roguelike oyun gibi dungeon-crawl (basitçe oda oda ilerleyip düşmanlar ile savaştığınız tür) temasını ele alıyor. Hades, Zagreus’un yaşadığı yeraltını dahil etmezsek 4 farklı bölümden oluşuyor. Bunlar ise: Tartarus, Asphodel ve Elysium olarak geçiyor 4. oda son bossa karşı savaştığımız yer olduğu için spesifik bir adlandırması yok.

Yeraltı dahil olmak üzere ilerlediğimiz her katta bir çok farklı karakter ile karşılaşma imkanınız oluyor. Bunların bir çoğu ise ana hikayenin yanı sıra Zagreus’un kendi kişisel hayatı ile alakalı konuşmalarda barındırıyor. Özellikle bu karakterlerin mitolojiden tanıdığımız karakterler olarak karşımıza çıkması da işleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Oynanış tarzı ve karakterimiz Zagreus’un gelişimi

Artıları: Müthiş bir oynanış çeşitliliği sunması. Her silahın kendine has bir mekaniği barındırması. Neredeyse her tanrı özelliği ile ortaya değişik oynanış elementleri çıkabilmesi.

Eksileri: Bazı silahlara ve tanrı özelliklerine alıştıktan sonra oyunun çok hızlı bir şekilde bitmesi.



Hades’in oynanış tarzı tamamen odalardan odalara ilerlemek üzerine kurulu. Her odayı temizlediğinizde bir sonraki odaya girmeden önce duruma göre seçebileceğiniz 2 veya 3 farklı opsiyon oluyor. Bu opsiyonlar ise şu şekilde:

Pom of Power: Bir parça narı andıran bu ödülü aldığınız takdirde tanrılardan seçtiğiniz özelliklerden herhangi birini yükseltme şansınız oluyor.

Bir parça narı andıran bu ödülü aldığınız takdirde tanrılardan seçtiğiniz özelliklerden herhangi birini yükseltme şansınız oluyor. Centaur Heart: Siyah bir kalbi niteleyen bu ödül ise aldığınız takdirde maksimum canınızı 25 artırıyor.

Siyah bir kalbi niteleyen bu ödül ise aldığınız takdirde maksimum canınızı 25 artırıyor. Charon’s Obols: Üzerinde ünlem olan altın bir parayı temsil eden bu ödülü aldığınız takdirde arada karşınıza çıkan markette harcayabileceğiniz 100 para biriminiz oluyor.

Üzerinde ünlem olan altın bir parayı temsil eden bu ödülü aldığınız takdirde arada karşınıza çıkan markette harcayabileceğiniz 100 para biriminiz oluyor. Nectar: Turuncu bir içeceği andıran nectarı oyundaki karakterlere hediye olarak sunup karşılığında işinize yarayacak eşyalar elde edebilirsiniz.

Turuncu bir içeceği andıran nectarı oyundaki karakterlere hediye olarak sunup karşılığında işinize yarayacak eşyalar elde edebilirsiniz. Deadelus Hammer: Çekiç şeklindeki bir ödül olan Deadelus Hammer, Zagreus’un o an için kullandığı silahı güçlendirecek özelliklerden seçim yapmanızı sağlıyor.

Çekiç şeklindeki bir ödül olan Deadelus Hammer, Zagreus’un o an için kullandığı silahı güçlendirecek özelliklerden seçim yapmanızı sağlıyor. Darkness: Mor bir damlayı andıran darkness, Zagreus’un odasındaki Mirror of Night isimli aynadaki özellikleri yükseltmenizi sağlıyor.

Mor bir damlayı andıran darkness, Zagreus’un odasındaki Mirror of Night isimli aynadaki özellikleri yükseltmenizi sağlıyor. Chthonic Key: Anahar şeklinde olan bu ödül Mirror of Night için yeni özellikler açmanızı ve Zagreus için yeni silahlar açmanızı sağlıyor.

Anahar şeklinde olan bu ödül Mirror of Night için yeni özellikler açmanızı ve Zagreus için yeni silahlar açmanızı sağlıyor. Gemstones: Yeraltı dünyasını House Contractor NPC’si aracılığıyla yenilemenizi sağlıyor.

Yeraltı dünyasını House Contractor NPC’si aracılığıyla yenilemenizi sağlıyor. Boon: Çeşitli tanrılardan elde edeceğiniz güçler ile Zagreus’u her açıdan güçlendirmenizi sağlayan özellikler sunuyor.

Çeşitli tanrılardan elde edeceğiniz güçler ile Zagreus’u her açıdan güçlendirmenizi sağlayan özellikler sunuyor. Charon’s Shop: Altın renkli bir torbayı andıran bu ödül Charon isimli karakterin marketine erişmenizi sağlıyor.

Hikaye içerisinde Olimpos tanrılarının yardım ettiğinden bahsetmiştik. Bu konu sadece hikaye üzerinde kalmıyor tabii ki. Bu seçenekler arasında herhangi bir tanrıyı simgeleyen odayı seçerseniz o odayı temizledikten sonra ödül olarak seçtiğiniz tanrı ile etkileşime girip kendisinden 3 farklı sunduğu özellikten birini seçme şansı elde ediyorsunuz.

Seçeceğiniz bu özellikler her tanrıdan tanrıya farklılık gösteriyor ve aynı zamanda oynayış tarzınızı bir hayli etkiliyor. Ofansif ve defansif açıdan her tanrı kendine has bir şeyler sunabiliyor ve bu özellikler Zagreus’un sahip olduğu 6 silah (yumruk, mızrak, ok ve yay, tüfek, kılıç ve kalkan) ile daha da şekillenmeye devam ediyor. Her silah çok basit oynanış mekaniklerine sahip olsa da tanrılardan kazandığınız özellikler ile her silaha birden fazla çeşitli oynanış elementleri eklemeniz mümkün oluyor ve farklı tanrıların özellikleri birbirlerini destekler halde olunca ortaya oldukça fazla oynanış çeşitliliği çıkıyor.

Sonuç: Örnek alınası bir indie oyun ile karşı karşıyayız

Hades, kendi içerisinde barındırdığı oynanış çeşitliliği ve hikaye örgüsü ile adeta AAA oyunlara kafa tutar durumda. Tabii ki burada asıl başarı çıkardığı her oyunla çizgisini hiç bozmadan oyuncuların beklentilerini karşılayan Supergiant Games’e gidiyor. Hades’le birlikte çıtayı biraz daha yukarı çıkarmayı başardılar. Oyun fiyatlarının sürekli pahalılaştığı günümüz 2021’inde Hades gibi çok makul bir fiyatta olan ve içerisinde bu kadar eğlenceyi barındıran bir oyun görmek herkesi mutlu edecektir.