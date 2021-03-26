2021 BAFTA Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

2004 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen BAFTA Oyun Ödülleri, 2021 sahiplerini buldu. Uzun zamandır yoğun ilgi gören rol yapma oyunu Hades, geceden 5 ödül ile ayrılırken, The Last of Us Part II kullanıcıların oyuyla yılın en iyi oyunu seçildi.

İngiliz film akademisi olarak 72 yıldır sinema ve televizyon dallarında ödül dağıtan BAFTA (British Academy Film Awards), 2004 yılından beri düzenli olarak oyun sektörüne de hitap ediyor ve BAFTA Oyun Ödülleri adı altında farklı kategorilerde yılın oyunlarını seçiyor.

BAFTA Oyun Ödülleri’nin 2021 yılının kazananları belli oldu ve Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, eve elinde en çok ödülle dönen oyun oldu. Dilerseniz BAFTA Oyun Ödülü kazanmış diğer oyunlara birlikte bakalım.

Hades, 5 farklı dalda ödül aldı

Antik Yunan temalı rol yapma oyunu olan Hades, oyun sektöründe büyük ilgi gören bir yapım oldu ve erken erişimle birlkte Steam’in en çok satanlar oyun listesine girmeyi başardı. Hades, En İyi Oyun, En İyi Oyun Tasarımı, En İyi Hikaye Anlatımı ve En İyi Yardımcı Performans dallarında toplamda 5 farklı ödülle geceden ayrıldı.

BAFTA Oyun Ödülleri tam liste: