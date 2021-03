2021 BAFTA Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

2004 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen BAFTA Oyun Ödülleri, 2021 sahiplerini buldu. Uzun zamandır yoğun ilgi gören rol yapma oyunu Hades, geceden 5 ödül ile ayrılırken, The Last of Us Part II kullanıcıların oyuyla yılın en iyi oyunu seçildi.

İngiliz film akademisi olarak 72 yıldır sinema ve televizyon dallarında ödül dağıtan BAFTA (British Academy Film Awards), 2004 yılından beri düzenli olarak oyun sektörüne de hitap ediyor ve BAFTA Oyun Ödülleri adı altında farklı kategorilerde yılın oyunlarını seçiyor. BAFTA Oyun Ödülleri’nin 2021 yılının kazananları belli oldu ve Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, eve elinde en çok ödülle dönen oyun oldu. Dilerseniz BAFTA Oyun Ödülü kazanmış diğer oyunlara birlikte bakalım. Hades, 5 farklı dalda ödül aldı Antik Yunan temalı rol yapma oyunu olan Hades, oyun sektöründe büyük ilgi gören bir yapım oldu ve erken erişimle birlkte Steam’in en çok satanlar oyun listesine girmeyi başardı. Hades, En İyi Oyun, En İyi Oyun Tasarımı, En İyi Hikaye Anlatımı ve En İyi Yardımcı Performans dallarında toplamda 5 farklı ödülle geceden ayrıldı. BAFTA Oyun Ödülleri tam liste: En İyi Oyun: Hades

En İyi Multiplayer Oyun: Animal Crossing: New Horizons

En İyi Çıkış Yapan Oyun: Carrion

En İyi İngiliz Yapımı Oyun: Suckboy: A Big Adventure

En İyi Aile Oyunu: Suckboy: A Big Adventure

En İyi İlk Oyun: Carrion

En İyi Gelişim Gösteren Oyun: Sea of Thieves

En İyi Performans: Laura Bailey - Abby, The Last of Us Part II

En İyi Yardımcı Performans: Logan Cunningham - Hades

En İyi Ses Kullanımı: Ghost of Tsushima

En İyi Hikaye Anlatımı: Hades

En İyi Müzik: Marvel’s Spiderman: Miles Morales

En İyi Oyun Tasarımı: Hades

En İyi Teknik Başarı: Dreams

En İyi Artistik Başarı: Hades

BAFTA EE Yılın Oyunu (Kullanıcıların Oylarıyla): The Last of Us Part II

