2021 BAFTA Oyun Ödülleri Sahiplerini Buldu

İngiliz film akademisi olarak 72 yıldır sinema ve televizyon dallarında ödül dağıtan BAFTA (British Academy Film Awards), 2004 yılından beri düzenli olarak oyun sektörüne de hitap ediyor ve BAFTA Oyun Ödülleri adı altında farklı kategorilerde yılın oyunlarını seçiyor.
BAFTA Oyun Ödülleri’nin 2021 yılının kazananları belli oldu ve Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades, eve elinde en çok ödülle dönen oyun oldu. Dilerseniz BAFTA Oyun Ödülü kazanmış diğer oyunlara birlikte bakalım.
Hades, 5 farklı dalda ödül aldı
Antik Yunan temalı rol yapma oyunu olan Hades, oyun sektöründe büyük ilgi gören bir yapım oldu ve erken erişimle birlkte Steam’in en çok satanlar oyun listesine girmeyi başardı. Hades, En İyi Oyun, En İyi Oyun Tasarımı, En İyi Hikaye Anlatımı ve En İyi Yardımcı Performans dallarında toplamda 5 farklı ödülle geceden ayrıldı.
BAFTA Oyun Ödülleri tam liste:
- En İyi Oyun: Hades
- En İyi Multiplayer Oyun: Animal Crossing: New Horizons
- En İyi Çıkış Yapan Oyun: Carrion
- En İyi İngiliz Yapımı Oyun: Suckboy: A Big Adventure
- En İyi Aile Oyunu: Suckboy: A Big Adventure
- En İyi İlk Oyun: Carrion
- En İyi Gelişim Gösteren Oyun: Sea of Thieves
- En İyi Performans: Laura Bailey - Abby, The Last of Us Part II
- En İyi Yardımcı Performans: Logan Cunningham - Hades
- En İyi Ses Kullanımı: Ghost of Tsushima
- En İyi Hikaye Anlatımı: Hades
- En İyi Müzik: Marvel’s Spiderman: Miles Morales
- En İyi Oyun Tasarımı: Hades
- En İyi Teknik Başarı: Dreams
- En İyi Artistik Başarı: Hades
- BAFTA EE Yılın Oyunu (Kullanıcıların Oylarıyla): The Last of Us Part II