Türkiye, özellikle de yarın, yoğun bir toz taşınımının etkisinde olacak. Yurdun büyük bir bölümü, bu durumdan etkilenecek. Peki toz taşınımı yüksek olduğu zamanlarda ne yapmalı?

Tam da havaların ısınmaya başladığı, insanların bahar planları yaptıkları şu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünden can sıkan bir açıklama geldi. Türkiye, özellikle de 11 Mayıs Cumartesi günü (yarın), yoğun bir toz taşınımının etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre toz konsantrasyonu, yarın ülkenin büyük bir bölümünü etkileyecek. Özellikle de Suriye tarafından gelecek toz, Doğu Anadolu, Günedoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Hakkâri, Suriye'den gelen tozların en çok etkilediği şehir olarak kayıtlara geçecek. Bölgedeki toz miktarı, "tehlikeli" sınıfında olacak.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz haritası

Yukarı ve aşağıdaki renklerin anlamları:

12 Mayıs Pazar günü için paylaşılan verilere baktığımızda ise yurdun genel anlamda rahatlayacağını görüyoruz. Ancak Suriye'den gelen tozlar, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkilemeye devam edecek.

Eğer önümüzdeki hafta sonu için araba yıkama veya temizlik yapma gibi bir düşünceniz varsa bu planı ertelemeyi düşünebilirsiniz. Çünkü taşınan toz, yaptığınız temizliği daha o an itibarıyla mahvedecektir.

Yoğun toz taşınımı olduğu sırada zorunlu olmadıkça kapalı alanlarda kalmak, bu havayı solumaktan korunmanın birincil önlemi. Eğer dışarıda bulunmaktan kaçınamıyorsanız maske takmanız da büyük önem taşıyor.

Peki toz taşınımının etkileri nelerdir? Yüksek tozlu havada hangi önlemleri almalıyız?

Türkiye, son dönemlerde neden sık sık toz fırtınalarının etkisine giriyor?