Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Devam Edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından birçok kişi bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini merak etti. Bu konuda hem Cumhurbaşkanı açıklama yaptı hem de İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı.

Bugünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin yavaş yavaş normale döneceğine işaret eden yeni kararları açıkladı. Erdoğan, ayrıca sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli açıklamalarda da bulundu ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının artık 18 yaş altına uygulanacağını belirtti.

Açıklamalar ve bayram nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından insanlar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında bu konuya da değindi.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak:

Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağının 1 Haziran’da sona ereceğini ancak 15 ilde sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini açıkladı. Bununla birlikte Erdoğan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkabilecekleri günleri ve saatleri de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı, 30 - 31 Mayıs tarihlerinde uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir genelge yayınladı. Bakanlık, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak’ta bu hafta sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti. Genelgede yer alan diğer maddeler şu şekilde: