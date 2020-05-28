Cumhurbaşkanı, Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında Açıklama Yaptı

Bugünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci hakkında konuştu. Erdoğan, 18-20 yaş arası gençler için yasağın bittiğini, 1 Haziran'dan itibaren birçok yerin hizmete açılacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan ve hâlâ tehdit etmeye devam eden koronavirüse karşı ülkemiz de geniş çaplı önlemler almıştı. Bu önlemler kapsamında birçok yer kapanmış, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmişti. Bugün kabine toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençleri sevindirecek bir haber verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının 20 yaştan 18 yaş altındaki bireylere düşürüldüğünü açıkladı. Böylece 18-20 yaş arasındaki gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu.

Yasağa tabii tutulanların sokağa çıkabilecekleri günler ve saatler:

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0-18 yaş grubunun çarşamba ve cuma günleri 14.00 - 20.00 saatlerinde sokağa çıkabileceklerini belirtti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların pazar günleri 14.00 - 20.00 saatlerinde sokağa çıkabileceklerini söyledi.

Seyahat kısıtlaması kaldırılıyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları yalnızca bunlarla da sınırlı değildi. Erdoğan, koronavirüsün görüldüğü ilk günlerde getirilen seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını açıkladı ancak olumsuz bir durum görülmesi hâlinde bazı iller için bu kısıtlamanın yeniden getirilebileceğini de ekledi.

1 Haziran itibarıyla birçok yer yeniden hizmete açılıyor:

Tüm bunların yanı sıra Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan diğer kararları da açıkladı. Buna göre 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00’ye kadar olmak üzere; dinlenme tesisleri, plajlar ve milli parklar, bahçeler, müzeler, hayvan satış yerleri, sürücü ve benzeri kurslar, kütüphaneler, gençlik merkezleri ve kampları hizmete açılacak.