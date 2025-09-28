Akıllı Gözlükten Şarj Adaptörüne: Bu Haftanın En Çok Satan Teknolojik Ürünleri

Bu hafta kullanıcıların sepetine en çok giren teknolojik ürünleri bir araya getirdik. Kimisi pratikliğiyle, ve kimisi de trend olmasıyla öne çıktı.

Teknoloji rafları bu hafta epey hareketliydi. Kimi akıllı gözlüklere merak sardı, kimi şarj adaptörünü yeniledi. Listede hem vazgeçilmez denilen klasikler var hem de yeni çıkan ürünler kendine sağlam yer edinmiş durumda. İşte bu haftanın en çok satan teknolojik ürünleri.

Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Xiaomi Redmi Buds 6 Play, 36 saatlik pil ömrü, 10 mm dinamik sürücüsüyle güçlü ses, AI destekli gürültü azaltma, Bluetooth 5.4 bağlantısı ve sadece 10 dakikada 3 saatlik kullanım sunan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri sunup böyle bir fiyatı olan başka bir kulaklık bulmanız epey zor.

Ray-Ban Meta Wayfarer Akıllı Gözlük

Ray-Ban Meta gözlük, 12 MP kamera ve 5 mikrofonla fotoğraf, video ve canlı yayın imkânı sunuyor. Eller serbest arama, müzik dinleme, Meta AI destekli öneriler ve canlı çeviri özellikleriyle öne çıkıyor. Açık kulaklı hoparlörleriyle kaliteli ses sağlarken telefon kamerası ile POV kamera arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

Stanley IceFlow Bottle FlipStraw 2.0 Pipetli Su Sişesi

Stanley'nin pipetli su şişesiyle içeceklerinizi 12 saat soğuk tutabiliyorsunuz. Eğer içine buz koyarsanız 3 güne kadar buzlar erimiyor. Her mevsim soğuk su içmekten vazgeçemeyenler için epey ideal.

Redragon K530 Draconic RGB PRO Kablosuz Oyuncu Klavyesi

Redragon K530 Draconic RGB Kablosuz Oyuncu Klavyesi, kompakt yapısıyla masada yer kaplamıyor ve üç farklı bağlantı modu (Bluetooth, 2.4 GHz, kablo) sayesinde kullanımda esneklik sağlıyor. Outemu kahverengi anahtarları yazı yazarken yumuşak, oyun oynarken ise dengeli bir his veriyor. 1600 mAh pili uzun süreli kullanım için yeterli, RGB aydınlatması da ek bir yazılım gerektirmeden kolayca ayarlanabiliyor.

Razer BlackShark V2 X USB - Kablolu Esports Kulaklık

Razer BlackShark V2 X USB - Kablolu Esports Kulaklık, oyun için düşünülmüş pratik bir model. HyperClear kardioid mikrofonu arka plan gürültüsünü azaltarak sesinizi net iletiyor. TriForce 50 mm sürücüleri sayesinde bas, orta ve tiz sesler dengeli şekilde ayrılır. Kapalı tasarımıyla dış sesleri büyük ölçüde engellerken 240 g’lık hafifliği uzun süreli kullanımda rahatlık sağlar.

Hoala Hoala Termal Akım Korumalı 6'lı Priz Soketi

Hoala Hoala Termal Akım Korumalı 6’lı Priz Soketi, aynı anda birden fazla cihazı bağlamaya imkân tanıyor. 6 priz ve 3 USB girişiyle bilgisayar, telefon ya da küçük ev aletleri için pratik bir kullanım sunuyor. Termal akım koruması ve çocuk güvenliği detayıyla daha emniyetli.

Samsung Trio 65 Watt Hızlı Şarj Adaptörü

Akıllı cihazlarınızı düşük akım yerine yüksek değerlerle şarj etmek istiyorsanız Samsung'un 65 W şarj adaptörü en ideal seçeneklerden biri. Üstelik 3 farklı girişi bulunuyor.

Xiaomi Mi TV Box S 3. Nesil

Xiaomi Mi TV Box S 3. Nesil, 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile hızlı ve akıcı bir kullanım sunuyor. 4K HDR10+ ve Dolby Vision desteği sayesinde görüntüler daha net ve canlı, Dolby Atmos + DTS:X desteğiyle de sesler adeta sinema salonu kalitesinde geliyor. Akıllı uzaktan kumandası hem sesli aramayı hem de evdeki diğer akıllı cihazlarla bağlantıyı kolaylaştırıyor.

Spigen 20000 mAh Alüminyum Kasa 30W USB-C + USB-A Giriş/Çıkış Hızlı Şarj 3 Portlu Powerbank + Taşıma Çantası

Spigen 20000 mAh Alüminyum Kasa Powerbank, 3 cihazı aynı anda şarj etme imkânı sunuyor ve USB-C portu üzerinden 30W hızlı şarj sağlıyor. 20000 mAh kapasitesiyle iPhone 16 Pro'yu yaklaşık 6 kez şarj edebiliyor. Şık ve 468 gramlık tasarımıyla çantada veya cebinizde taşımak kolay, harici 1 metre Type-C kablosu sayesinde cihazlarınızı anında kullanabilirsiniz.

