Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Yine dopdolu bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp goygoy deryasına kendinizi bırakın...

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"Uzun zamandır onu arıyordum, gülmekten yarıldım."

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CADILAR BAYRAMI ÇİFT KOSTÜMÜ FİKRİ - "Gördüğüm en komik meme olabilir." (Yüzüklerin Efendisi izleyenler hemen anladı.)

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"Aniden kim olduğunu hatırladığında..."