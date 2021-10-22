Yoğun Gündemden Sıkılanlar Buraya: Haftanın Stresini Atmanızı Sağlayacak Birbirinden Komik 27 Tweet

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Yine dopdolu bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

tweet alman ordusu

2.

tweet jamaika

3.

tweet aile şirketi

4.

tweet kahvaltı

5.

tweet telefon

6.

tweet story

7.

tweet yorum

8.

komik yorum

9.

tweet elektrik faturası

10.

tweet taksi

11.

tweet kadınlar

12.

tweet tl

13.

tweet barista

14.

tweet evil

15.

tweet kedi

16.

tweet siyah kedi

"Uzun zamandır onu arıyordum, gülmekten yarıldım."

17.

tweet bez

18.

tweet mama

19.

tweet lotr

CADILAR BAYRAMI ÇİFT KOSTÜMÜ FİKRİ - "Gördüğüm en komik meme olabilir." (Yüzüklerin Efendisi izleyenler hemen anladı.)

20.

tweet euro

21.

tweet bayan

22.

tweet shark

23.

24.

25.

26.

27.

"Aniden kim olduğunu hatırladığında..."
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