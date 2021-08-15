Haiti’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Karayip Denizin’de bulunan Haiti’de meydana gelen 7.2’lik depremin yıkıcı etkileri gün yüzüne çıktı. Yetkililer OHAL ilan ederek devlet kaynaklarının halk için kullanılacağını açıkladı.

Amerika’da, Karayip Denizi’nde bir ada ülkesi olan Haiti’de deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken bölgede Olağan Üstü Hâl ilan edildi.

Can kayıpları giderek artıyor

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin etkileri yıkıcı oldu. Yetkililerden gelen son açıklamalara göre can kaybı 227’ye yükseldi. Depremin ardından Haiti Başbakanı Ariel Henry, 1 ay sürecek bir OHAL ilan etti. Henry, tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ve gereken her şeyin yapılacağını açıkladı.

Depremin ardından açıklama yapan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok büyük sonuçları olabileceğini ve binlerce can kaybı yaşanabileceğini açıklayarak “kırmızı uyarı” yayınladı. Daha önce USGS tarafından yapılan “Şiddetli Tsunami” uyarısı ise iptal edildi.

Haiti’de yaşanılan depremin 10 kilometre derinlikte olduğu da yetkililer tarafından açıklandı.