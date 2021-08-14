Kanada'da İki Farklı Pilot UFO Gördüğünü Bildirdi

Kanada semalarında uçan iki uçağın pilotları, aynı bölgede ‘parlak yeşil UFO’ bildirisinde bulundu. UFO’nun bulutlara yükseldiği ve kaybolduğu söylendi.

Zaman zaman gökyüzünde ne olduğu tanımlanamayan cisimlerin görüldüğüne dair dünya çapında pek çok yerden haber gelebiliyor. Bugün de bu haberler arasına bir yenisi daha eklendi. Temmuz ayının son günlerinde, 30 Temmuz’da, biri askeri diğer sivil olmak üzere 2 farklı hava aracının pilotları gizemli, yeşil renkte bir UFO’nun bulutların içinde doğru bir anda girdiğini gördü.

Kanada’nın Atlantik Okyanusu’na kıyısına açılan Saint Lawrance Körfezi semalarında görüldüğü bildirilen UFO, her iki pilot tarafından da aynı şekilde tanımlandı: Parlak yeşil renkli uçan nesne bulutların içine girdi ve kayboldu. UFO, her iki hava aracının da operasyonunda herhangi bir olumsuz etkiye neden olmadı.

Olayı açıklayabilecek bir tahmin var ama kesin değil:

Askeri uçak, Kanada ordusuna aitti ve Ontorio’dan Almanya’nın Köln şehrine uçuyordu. Yolcu uçağıysa KLM Royal Dutch havayollarına aitti ve Boston – Amsterdam uçuşunu gerçekleştiriyordu. Yapılan incelemelerde askeri uçağın muhtemelen objeye daha çok yakınlaşmak ya da objeden uzaklaşmak için 1.000 feet yükseldiği görüldü.

Bu seferki UFO iddialarının arkasındaysa sağlam temelli bir açıklama bulunuyor olabilir. UFO, birkaç gündür devam eden Persaid meteor yağmurundaki bir meteor olabilir. Fakat bu konuda da herhangi bir kanıt bulunmuyor. Öte yandan iki uçağa da kendisini gösteren bu gizemli cismin bildirildiği raporda cismin hava balonu, meteor, roket ve CIRVIS/UFO olarak tanımlandığı görülüyor. Olaya ait herhangi bir görüntü bulunmuyor.