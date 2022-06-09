Hakan Muhafız 'Senaryosu' Davasında Sonuç Açıklandı

Netflix'in ilk yerli yapımı Hakan Muhafız'ın senaryosu hakkında açılan davada karar çıktı. Senaryoyu tek başına yazmış gibi algı oluşturmakla suçlanan Nilüfer Gökdel, senaryoda adı geçen iki yazara tazminat ödeyecek.

Netflix Türkiye'nin ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ın senaryosu hakkında başlatılan davada bugün son getirildi. Dizinin uyarlandığı ve üç kişi tarafından kaleme alınan ‘Kara Kalem ve Bir Delikanlının Hikâyesi’ isimli senaryo hakkındaki davada kazanan taraf senaryonun iki yazarı oldu.

Söz konusu olaylarda senaryonun üç yazarı arasında yer alan Nilüfer Gökdel hakkında senaryoyu kendi romanından uyarlamış gibi algı yarattığı iddiasıyla iki yazar tarafından dava açılmıştı. Açılan davada Gökdel’in tek eser sahibi olarak anılmasının, diğer iki yazarın haklarına tecavüz ettiğine kanaat getirildi.

Davalılar, iki yazara 15 bin TL + faiz ödeyecek

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı iki yazar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsal ile davalı Nilüfer İpek Gökdel yer aldı. Davacı avukatı Güzide Soydemir, davalı tarafın söz konusu eser haklarını ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Avukat, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karşı tarafın ihlal nedeniyle elde ettiği kar ıslah dilekçemiz kapsamında 110 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu bedelinin davalılardan tahsili ile tüm taleplerimiz yönünden davamızın tam kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.”

Buna karşın Nilüfer Gökdel’in savunmasıysa şu şekilde oldu:

“Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi isimli roman tarzındaki eser, 'Tılsımlı Gömlek' isimli senaryodan esinlenerek oluşturulmuş bağımsız bir eser olup, işleme eser değildir. Sektörel yönden teşekkürün ön sözde yer alması gerekirken son sözde yer alması herhangi bir fikri hak ihlaline neden olmamaktadır, ayrıca bu yönde davacının herhangi bir kaybı bulunmadığı gibi bu hususun müvekkil lehine bir kazanç sağlamadığı da sabittir. Ayrıntılı beyan ve delillerimizi dosyaya sunduk, davanın reddine karar verilsin.”

Mahkeme, davacılardan Nilüfer İpek Gökdel’in ve Doğan Yayınları’nın kitabının ikinci baskısında davacıların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan manevi haklarına tecavüz tespitiyle önlenmesine karar verdi. Ayrıca aynı Kanun’un 15. maddesinde yer alan 'Adın Belirtilmesi Salahiyeti'ne aykırılık nedeniyle oluşan manevi zararlar nedeniyle davalılardan toplamda 15’er bin TL alınarak, davacılar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsal’a faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.