Half-Life 2, Hayran Yapımı Bir Modla VR İle Oynanabilir Oldu

Bir Half-Life 2 hayran ekibi, oyunu tamamen sanal gerçeklik gözlüğü ile oynamayı mümkün kılacak bir mod geliştirdi. Bu mod, oyunun orjinaline sahip olanlar için tamamen ücretsiz.

Half-Life serisi çok uzun zamandır oyunseverlerin gözdelerinden biri olsa da, asla bir oyunun üçüncüsünü çıkarmayan Valve bu seriyi de ikide bırakmış, sonrasında sanal gerçeklik gözlüğü ile oynanan Half-Life: Alyx’i çıkarmıştı. Half-Life dünyasını sanal gerçeklikte keşfetmeyi sevdiyseniz tam size göre olan bir mod ortaya çıktı.

Source VR Mod Team adlı hayran ekibi tarafından geliştirilen yeni bir Half-Life 2 modu Steam atölyesinde ücretsiz bir şekilde yerini aldı. Bu modun özelliği ise oyunu bilgisayar ekranından sanal gerçeklik gözlüklerine taşıyor olması.

Half-Life 2’yi hiç böyle “görmediniz"

Yeni mod şu anda açık betada bulunuyor olsa da, Half-Life 2’nin tek oyunculu modunu en başından sonuna kadar sanal gerçeklikte deneyimlemeyi mümkün hale getiriyor. Source VR Mod Team’in, Half-Life: Alyx’te yer alan pek çok özelliği Half-Life 2’yi modernleştirmekte kullandığı ve oyunu modernleştirdiği görülebiliyor. Örneğin 2020 yılında çıkan oyundaki ile aynı şekilde silah değiştirilebiliyor.

Sanal gerçeklik ile birlikte gelen diğer değişiklikler arasında yeni opsiyonel lazer görüşü, omuz üstü cephane taşıma, elle yeniden doldurma ve çift silah kullanabilme yer alıyor. Hatta bu mod, oda boyutunda hareket imkanı da sunuyor. Geliştirici ekip ise henüz geliştirme sürecinin tamamlanmadığını ancak bu durumun oyuncuların aldığı keyfi azaltmadığını söylüyor. Moda gelen yorumlar da aşırı olumlu olarak gözüküyor.

Black Mesa gibi Half-Life 2: VR Mod da aslında uzun zamandır bekleniyordu. İlk olarak 2017 yılında duyurulan proje, 2021 yılına kadar sessiz sedasız ilerletilmişti.

VR mod nasıl indirilir?

Modu kullanabilmek için ilk olarak Half-Life 2'nin orijinal versiyonuna sahip olmanız ve oyunu indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise buraya tıklayarak Steam sayfasına gidebilir ve 'Şimdi Yükle' seçeneğine basarak Half-Life 2'de VR moduna sahip olabilirsiniz.