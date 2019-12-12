Half-Life: Alyx, Yalnızca Hikaye Odaklı Bir Deneyim Sunacak

Half-Life, aradan geçen 13 yılın ardından VR oyunu olarak geliyor. Valve, Half-Life: Alyx'in önceki oyunları aratmayacak bir uzunlukta olacağını duyurmasının ardından, oyunun hikayesi hakkında yeni bilgiler verdi.

Oyun geliştiricileri günümüzde tek oyunculu oyunları geri plana atan bir anlayış benimsemiş olsalar da, her zamankinden daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar. Valve'ın heyecanla beklenen VR oyunu Half-Life: Alyx ise tek oyunculu deneyimi yeniden canlandıracak ve tamamen hikaye odaklı olacak.

Valve'ın oyun tasarımcısı Robin Walker, Half-Life: Alyx ekibinin tek oyunculu deneyime olan bağlılığını yeniden doğruladı. Walker, oyunun başından sonuna "tek yönlü" bir macera olacağını açıkladı. Ayrıca oyunda tahmin edebileceğiniz üzere çok oyunculu ve deathmatch gibi modlar olmayacak. Yani Half-Life, eski günlerde olduğu gibi geleneksel bir hikayeyle geri dönecek.

Half-Life: Alyx, tek oyunculu deneyimi canlandıracak

Artık tek oyunculu oyunlarda farklı senaryolar, keşfedilebilir bölgeler sunulsa bile Half-Life: Alyx, açık dünya deneyiminden uzak duruyor. Hizmet tabanlı oyunların yükselişine karşılık oyuncular, gerçek Half-Life tarzında, çizgisel bir hikayeyle kayıt ala ala gitmenin keyfini çıkaracaklar.

Walker ayrıca, oyunu VR platformunun imkanlarını ve sınırlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiklerini de söyledi. Geliştiriciler birçok oyuncunun VR gözlüklerini uzun süre kullanmakta zorlandıklarının farkında. Half-Life: Alyx daha kısa oyun süreleri sunacak şekilde tasarlandı. Test oyuncularının, oyunu Valve Index VR gözlükleri kullanarak, 2-3 saatlik oturumlarla beklenenden daha uzun sürede bitirdiği belirtildi.

Son olarak Half-Life: Alyx'in kayıt sistemine de değinen Walker, önceki Half-Life oyunlarında olduğu gibi istediğimiz yerde kaydedebileceğimizi ve yükleyerek oynamaya devam edebileceğimizi açıkladı.

Half-Life Alyx fragmanı: