Half-Life: Alyx'in Oynanışına Dair Yeni Detaylar

Valve, uzun yıllardır serinin yeni oyununu bekleyen Half-Life hayranlarını sevindirerek yeni Half-Life: Alyx'i geçtiğimiz dönemde duyurmuştu. Mart 2020'de oyuncularla buluşacak VR oyunu hakkında yeni bilgiler açığa çıkmaya başladı.

Valve, Half-Life: Alyx'i kendi Index VR cihazları için tasarlasa da, Oculus Quest de dahil olmak üzere piyasadaki diğer sanal gerçeklik gözlüklerinde de çalışan bir deneyim ortaya koyacak. Half-Life: Alyx, bağımsız bir Oculus Quest oyunu olmasa da oyuncular, uyumlu bir kabloyla PC'ye bağlayarak Oculus Link'i kullanabilecekler.

Çözünürlük veya ekran netliği, oyunda çok önemli bir rol oynamasa da, otomatik nişan alma olmamasının deneyimi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Çünkü Half-Life: Alyx, çoğu oyunun aksine oyuncuları silahlarında iron sight kullanmaya yani gez göz arpacık nişan almaya itiyor. Ancak oynanıştaki bu detay ve VR gözlüklerindeki netlik seviyesine rağmen oyun, uzaktaki düşmanlara nişan alma noktasında herhangi bir soruna yol açmadı.

Silah şarjörlerini değiştirme işlemi, şarjörü tabancadan çıkartıp, doldurmak için omzun arkasından dolu şarjörü alıp silaha takıp kurarak yapılıyor. Şarjör değiştirme karmaşık bir işlem gerektirmesine rağmen, yapılan testlere göre söz konusu gözlüklerin hiçbirinde sorun yaşanmıyor.

Fragmanlar şu ana kadar oyundan bazı görüntüler ortaya koysa da, Half-Life: Alyx'teki özel mekanikler şimdiye kadar pek konuşulmadı. Oyunda hızlı dönme için sağ kontrol cihazının dokunmatik yüzeyi veya joystick kullanılabilecek. Ayrıca hem ışınlanma hem de doğal hareketler olmadan düz hareket etme yeteneği olacak. İlk fragmanda gösterildiği gibi, oyuncular birçok nesneyle etkileşime girebilecek ve onları düşmanlara fırlatmak ya da dikkatini dağıtmak kullanılabilecekler.

Oyundaki çoğu merdiven, daha fazla erişilebilirlik sunmak için tırmanmak yerine yukarı veya aşağı gitmek için ışınlanmayı kullanacak. Erişilebilirlik seçenekleri sayesinde oyuncular, Half-Life: Alyx'i ayakta veya oturarak oynayabilecekler.

Half Life: Alyx oynanış testi videosu