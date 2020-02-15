Bakanlık, Halk Sağlığını Kötü Etkileyen 99 Ürünü İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığına rastlanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontrollerin sonucunda edinilen bilgiler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi 6’ıncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulmaya karar verildi.
Bunun dışında 17 Aralık 2011 tarihinde kabul edilen Gıda ve Yemin Resmi Kontrolü yönetmeliğinin 8’inci maddesi uyarınca laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten firmanın adı, ürünün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlığın resmi sitesinden kamuoyuna sunulabileceği hükmü belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada “Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz, Ürün bazlı denetim seferberliğine. 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyoruz” dedi.
Hangi Ürünler Var?
Bakanlığın yayınladığı rapora göre, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız sayısız ürün halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunlar arasında çikolata, et, süt ürünleri, bitkisel yağlar, alkollü veya alkolsüz içecekler, süzme çiçek balları gibi ürünler yer alıyor.
Bakanlığın resmi internet sayfasından açıkladığı firma ve ürünler arasında dikkat çeken bazı ürünlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakanlığın açıkladığı tam listeye ise buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Dikkat Çeken Ürünler
- Marka: Diblong Shot - Ürün Adı: Tutti Frutti Aromalı Gazsız İçecek 20 ml - Uygunsuzluk: İlaç etken maddesi (Sildenafil)
- Marka: Billur Bal - Ürün Adı: Süzme Çicek Balı - Uygunsuzluk: Diastaz Sayısı, Fruktoz/Glukoz Oranı
- Marka: Balkaymak - Ürün Adı: Süzme Çicek Balı (700 gr) - Uygunsuzluk: Prolin Miktarı, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arasındaki fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı
- Marka: Cankat - Ürün Adı: Kırmızı Tatlı Toz Biber - Uygunsuzluk: Boya / Gıda Boyası Tespiti (Sudan 1)
- Marka: Egenin İncisi - Ürün Adı: Natürel Sızma Zeytinyağı - Uygunsuzluk: UV'de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, mumsu maddeler, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti)
- Marka: High Power - Ürün Adı: Enerji İçeceği - Uygunsuzluk: Sildenafil
- Marka: Salih Sucukları - Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk - Uygunsuzluk: Baş Eti (Sakatat) Tespiti
- Marka: Uludağlar - Ürün Adı: Yarım Yağlı Yoğurt - Uygunsuzluk: Natamisin
- Marka: Naturals - Ürün Adı: Bitkisel Karışımlı Epimedyumlu Macun - Uygunsuzluk: Sildenafil