Bakanlık, Halk Sağlığını Kötü Etkileyen 99 Ürünü İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, içerisinde insan sağlığına kötü etkiler bulunduran ürünler ifşa edildi. Bu süreçte 74 firmaya ait 99 ürün açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığına rastlanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontrollerin sonucunda edinilen bilgiler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi 6’ıncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulmaya karar verildi.

Bunun dışında 17 Aralık 2011 tarihinde kabul edilen Gıda ve Yemin Resmi Kontrolü yönetmeliğinin 8’inci maddesi uyarınca laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten firmanın adı, ürünün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlığın resmi sitesinden kamuoyuna sunulabileceği hükmü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada “Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz, Ürün bazlı denetim seferberliğine. 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyoruz” dedi.

Hangi Ürünler Var?

Bakanlığın yayınladığı rapora göre, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız sayısız ürün halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Bunlar arasında çikolata, et, süt ürünleri, bitkisel yağlar, alkollü veya alkolsüz içecekler, süzme çiçek balları gibi ürünler yer alıyor.

Bakanlığın resmi internet sayfasından açıkladığı firma ve ürünler arasında dikkat çeken bazı ürünlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakanlığın açıkladığı tam listeye ise buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Dikkat Çeken Ürünler