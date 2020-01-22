Türkiye’de İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

İnternetten alışveriş giderek popülerleşiyor. Türkiye’de ise e-ticaret sektöründe artık Amazon, ve GittiGidiyor ile e-Bay Trendyol ile Alibaba gibi devler top koşturuyor. Peki ülkemizde internet üzerinden en çok hangi ürünler satılıyor? Tüketiciler hangi ürünlere ilgi gösteriyor? Gelin birlikte bakalım.

İnternetten en son ne satın aldınız? Bu sorunun cevabı artık kişiden kişiye çok fazla değişiklik gösterebilir. Zira ne ararsanız buluğunuz alışveriş siteleri, fiziksel mağazaları birer birer alt etmeye başladı. Türkiye’de ise global standartlarla uyum sağlayan ve hacmi sürekli artan bir e-ticaret pazarı var.

Ülkemizdeki tüketiciler ise genel olarak yemek ve giyim kategorilerinde alışverişler gerçekleştiriyor. En azından genel kanı bu yönde... Bu konudaki en net ve güncel veriler ise bir araştırma şirketi olan 4Service'in anketiyle ortaya çıktı. Sonuçlara göre Türkiye’de hangi ürün sınıfına ne kadar ilgi duyulduğu kesinleşmiş oldu.

Türkiye’de internet üzerinden en çok satın alınan ürünler:

Hazır yemek (Pide, pizza, hamburger vb.): %99

Kitap, film, müzik, oyun: %92

Çiçek ve hediyelik eşya: %81

Kişisel bakım ve makyaj ürünleri (Şampuan, sabun, jilet vs.): %77

Giysi, ayakkabı: %64

Evcil hayvan ürünleri: %50

Mobilya ve ev aksesuarlar: %48

Lütfen istatistiklere bakarken toplamlarının %100 olmasını beklemeyin. Zira bir tüketici, intenretten hazır yemek satın aldığı gibi kitap, film müzik ya da oyun satın alabilir. Yani aynı kişi bir den fazla grupta yer alabilir. Bu nedenle yukarıdaki yüzdeler, Türkiye’de internetten alışveriş yapan kişi sayısına göre belirleniyor.

Örneğin Türkiye’de 100 kişi internetten alışveriş yapıyorsa 99’u hazır yemek, 81’i çicek ve hediyelik eşya alışverişi yapabiliyor. Böyle bir durumda Türkiye’deki çoğu internet tüketicisinin aynı anda pek çok kategoride alışveriş gerçekleştirdiğini görmek mümkün.

Türkiye’de internet üzerinden daha az satın alınan ürünler:

Beyaz eşya ve ev aletleri: %27

Bilgisayar ve elektronik: %21

Mutfak malzemeleri (Meyve, sebze, şarküteri vb.): %20

Ülkemizde en az alınan ürün kategorilerine baktığımızda ise yüküne kıyasla pahada oldukça ağırlaşmaya başlayan şeyler görüyoruz. Beyaz eşya ve ev aletleri için tüketicilerin fiziksel olarak ürünü görmeden alamama alışkanlığı buradaki oranlarda etkisini gösteriyor. Bilgisayar ve elektronikte ise yükselen dolar kuruna ve vergilere bağlı olarak artan fiyatları göz önünde bulundurabiliriz.

Elbette anket bu ürünlerin neden internetten daha az satıldığını ortaya koymuyor, ancak yapılacak ek pazar araştırmaları ile konu daha çok aydınlatılabilir.

İnternet alışverişinde en çok önem verilen unsurlar:

Güvenlik: %100

Kolay iade: %94

Kampanya ve fırsatlar: %88

Ucuz alışveriş: %82

Ücretsiz kargo: %80

Teslimat süresi: %72

Evden çıkmadan alışveriş yapma imkanı: %64

Müşteri yorumları: %57

Müşteri puanları: %52

Marka: %47

Kolay karşılaştırma imkanı: %42

Çağrı / destek merkezi: %39

Türkiye’de internet alışverişi yapan ve araştırmaya bütün tüketiciler güvenlik ve güvenirlik konusunu önemiyor. Aynı tüketicilerin %94’ü kolay iade seçeneğini önemserken, kampanya ve fırsatları takip edenlerin oranı %88’i buluyor. Ayrıca ucuz alışveriş ve ücretsiz kargo da tüketiciler için önemli etmenler arasında.

Bu sonuçlarda asıl ilginç olan şey ise ülkemizdeki tüketicilerin markayı diğer unsurlara kıyasla daha önemsiz karşılamaları. Yani bir bakıma güvenlik, iade seçenekleri gibi konular, marka etmeninden daha çok önemseniyor. Yani bir ayakkabı alınacaksa önce markasından önce diğer 10 unsura daha çok önem veriliyor.

Türkiye’deki e-ticaret sektörüne ilişkin diğer önemli sonuçlar da şu şekilde:

Güvenlik algısı aslında tanınmışlıktan geliyor: Yani popüler bir e-ticaret sitesi, tüketiciler tarafından daha güvenli olarak karşılanıyor

Araştırmada, internet alışverişinde tüm tüketicilerin en çok önem verdiği ortak konunun güvenlik olması üzerine, tüketicilere “bir alışveriş sitesinin güvenilir olup olmadığına nelere göre karar verdikleri” soruldu. Buna göre, sitenin tanınmış olması %30 ile başı çekerken, arkadaş tavsiyesi %20, SSL sertifikası %17 ile öne çıktı. Sitenin kapıda ödeme seçeneği sunup sunmaması da bir güvenlik kıstası olarak değerlendirildi ve tüketicilerin %15’i bu konuyu güvenilir olarak değerlendirdi. İnternet’ten alışveriş yapanların %66’sı diğer müşterilerin e-ticaret sitelerinde satılan ürünler hakkında yaptığı yorumlara ya da verdiği puanlara önem verdiğini kaydediyor.

Yerli e-ticaret tercih ediliyor

Ankete göre tüketicilerin %9’u yerli siteleri, %5’i ise yurtdışı siteleri daha güvenli buluyor. Yerli sitelerden alışveriş yapmayı daha cazip bulanların oranı %54 olarak tespit edilirken, yabancı siteleri cazip bulanların oranı %18 ile sınırlı kalıyor. Öte yandan her ikisini birden cazip bulanların oranı ise %27.

Tüketiciler ücretsiz kargo fırsatına büyük önem veriyor. Ankete göre ücretsiz kargo kampanyaları karşısında “kararsız oldukları ürünü bile hemen alanlar”ın oranı %69. Ödeme yöntemleri arasında %36 ile kapıda kredi kartı ile ödeme, %31 ile kapıda nakit ödeme başı çekiyor. Kredi kartını kullanarak ödeme yapanların oranı %21, havale/eft ile ödeme yapanların oranı %12 iken, sanal kartını kullananlar ise sadece %2’lik bir kesim.

İkinci el ürün alışverişine ilgi artıyor

İnternet’ten alışverişin yükselen trendlerinden biri de ikinci el eşya alışverişi olarak tespit edildi. Ankete göre, İnternet’ten ikinci ürün alanların oranı %42. Bu tüketicilerin %47’si İnternet’ten aldığı ikinci el ürünlerin beklentini karşıladığını söylüyor. İnternet’ten ikinci el ürün almayı tercih etmeyenlerin nedenleri ise %14 oranında bu durumdan haberleri olmaması, %86 oranında ikinci el ürün kullanmamaları olarak saptandı.