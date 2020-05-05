Halo 2: Anniversary’nin Steam Çıkış Tarihi Açıklandı

Halo: Combat Evolved Anniversary'nin bilgisayar için piyasaya sürülmesinin ardından serinin diğer oyunları için geri sayıma geçildi. Halo 2: Anniversary, sonunda bilgisayara dönüyor. Microsoft, Master Chief Collection’ın parçası olarak Halo 2: Anniversary’nin 12 Mayıs’ta çıkacağını doğruladı.

Video oyun geliştiricisi 343 Industries, oyunları parçalar hâlinde taşıyarak sorunsuz bir geçiş yapmak istiyor. Kapalı beta testleri, Halo Insider Program kapsamında yapılıyor. Şubat ayında Halo: Combat Evolved Anniversary için başlayan kapalı beta testi sonrası oyun, mart ayında satışa sunulmuştu.

Halo 2: Anniversary için harekete geçen şirket, bugün oyunun Steam için çıkış tarihini açıkladı. Oyunun Steam sayfasında yer alan bir bilgiye göre Halo 2: Anniversary'yi içinde barındıran Halo: The Master Chief Collection adındaki paket de satın alınabilecek.

Halo 2: Anniversary, 12 Mayıs’ta piyasaya sürülecek:

Önceki oyunlar, Steam üzerinde 18,50 TL'ye satılıyordu. Bu yüzden Halo 2: Anniversary için de benzer bir fiyat bekleniyor. Geride bıraktığımız ay içinde bir açıklama yapan Halo Topluluk Koordinatörü Tyler Davis, Ring 3 ile yaşanan sorunun aşılmasının ardından kapalı beta testlerinin başladığını duyurmuştu.

Halo 2: Anniversary, çevrimiçi oyun söz konusu olduğunda konsol neslinin hiç şüphesiz en etkili oyunlarından biri oldu. Oyun, çok sayıda çevrimiçi oyuncu getirdi ve bu tür oyunlarda Microsoft’un amiral gemisi oyunlarından biri hâline geldi. 12 Mayıs’ta piyasaya sürülecek olan Halo 2: Anniversary oyunuyla ilgili yeni detaylar geldikçe buradan sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir, Halo: The Master Chief Collection'ın Steam sayfasını ise buradan inceleyebilirsiniz.