Unreal Engine'in 4.25 Sürümü Yayınlandı

Günümüzün en popüler oyun motorlarından Unreal Engine, bugün yeni sürümü 4.25’e kavuştu. Yeni sürümle birlikte oyun motoruna yeni nesil konsollar için destek geldi.

Epic Games tarafından geliştirilen ve 1998 yılında yayınlanan Unreal Engine oyun motoru, günümüzde piyasada bulunan birçok oyunun yapılmasına imkân sağladı. Oyun motoru, özellikle gerçekçi grafikleriyle tüm oyun tutkunlarının ve geliştiricilerin beğenisini topladı ve hâlâ kullanılmaya devam ediyor.

Bugün 4.25 sürümüne kavuşan Unreal Engine, yeni sürümle birlikte gelecekte de ne kadar önemli bir oyun motoru olacağını göstermeye devam edecek gibi duruyor zira yayınlanan yeni sürümle birlikte oyun motoru, PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarına destek vermeye başladı.

4.25 sürümüyle birlikte gelen yenilikler:

Muhteşem grafikleri mümkün kılmasıyla bilinen Unreal Engine, 4.25 sürümüyle birlikte yeni nesil grafikleri de destekleyecek. Bununla birlikte oyun motorunda bulunan ışın izleme teknolojisi de beta sürümünden çıkacak ve geliştiricilere sunularak oyunculara ulaşacak.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana birçok önizleme sürümüyle birlikte kendisini gösteren Unreal Engine 4.25, bu yıl içinde birçok güncellemeye kavuşacak. Bu güncellemelerle birlikte oyun motorunun optimizasyonu artırılacak ve motorda bulunan hataların giderilmesi sağlanacak.

Unreal Engine 4.25; yeni ses geliştirmeleri, çevrimiçi alt sistemler için başlangıç desteği, TRC ve XR sertifikaları için erken destek gibi platformlara özel birçok yeniliğe sahip olacak. Ayrıca oyun motorunun yeni versiyonu, geliştiricilerin kullanıcı arayüzlerini ve ağlarını iyileştirmeleri adına veri toplayan ‘Unreal Insights’ için geliştirilmiş inceleme de sunuyor.

PC, mobil veya konsol gibi herhangi bir platform için oyun geliştirmeye izin veren Unreal Engine, ücretsiz olarak bu bağlantıdan indirilebilir. Oyun geliştiriciliğinin temelini bu oyun motoruyla atmak isteyen takipçilerimiz, daha önce hazırlamış olduğumuz şu listeden ücretsiz Unreal Engine derslerine ulaşabilir.