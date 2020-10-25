Epic Games, yakın tarihli yeni bir mahkeme dosyasında Apple'ın, Epic'in emeğinin meyvelerini alma hakkı olmadığını belirtti. İki şirket, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yasal bir mücadele içerisinde ve karşılıklı atışmalar devam ediyor.

Epic Games ile Apple arasındaki anlaşmazlıkların üzerinden aylar geçmesine rağmen karşılıklı atışmalar hâlen devam ediyor. Ağustos ayının başından bu yana yasal bir mücadele içinde olan her iki taraf da yaşanan anlaşmazlıkta haklı olduğunu düşünüyor.

The Verge tarafından bildirilene göre Epic Games, yakın tarihli bir mahkeme dosyasında Apple'ın "Epic'in emeğinin meyveleri üzerinde hiçbir hakkı olmadığını" söyleyerek Apple'a bir taş daha attı. Apple'dan konu hakkında henüz bir yanıt gelmedi.

Neler yaşanmıştı?

Oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı Epic Games, geçtiğimiz ağustos ayında Apple'a %30'luk App Store komisyonu ödememek için Fortnite'ın mobil cihazlardaki ödeme sisteminde değişikliğe gitmişti. Epic'in bu hamlesi üzerine Apple, oyunu App Store'dan kaldırarak bir misilleme yapmış ve ardından Epic, Apple'a karşı dava açmıştı.

İki şirket arasındaki savaş iyice kızışınca Epic, teknoloji devinin kendisini Unreal Engine için iOS desteğini kaldırmakla tehdit ettiğini ortaya çıkardı. Bu, iOS veya Mac için gelecekteki oyunların Epic Games'in Unreal Engine motorunu kullanamayacağı anlamına geliyordu.

Mahkemede yargıç, Apple'ın Unreal Engine'in iOS desteğini kaldırmasını engelleyen bir karar çıkarsa da Epic Games'in Apple'ın Fortnite'ı yeniden App Store'a eklemesi talebini reddetti. Böylece Unreal Engine ile Apple'ın iOS veya Mac platformlarına ürün geliştirenlerin endişeleri ortadan kalkmış oldu.

Öte yandan Apple cephesi ise App Store sözleşmesine aykırı davrandığı iddiasıyla Epic'e tazminat davası açacağını belirtti. Cupertino merkezli teknoloji devinin başvurusu, haksız zenginleşme ve müşterileriyle olan ilişkisine haksız müdahalelere yönelik karşı davaları içeriyordu. Bu noktada Apple, davranışında haklı olduğunu, Epic'in eylemlerinin ve suiistimalinin şirket üzerinde önemli hasara neden olduğunu savunuyor.

Epic, en yeni dosyasında eylemlerinin Apple'ın iddia ettiği haksız davranıştan çok uzak olduğunu söylüyor. Bir başka deyişle Epic'in, Apple'a ait hiçbir şeyi çalmadığına inanıyor. Apple ise Epic'in savunmasına henüz bir yanıt vermedi. ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, davanın bir jüriye gitmesi gerektiğini söylemişti.