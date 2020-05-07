Halo Infinite Temmuz Ayında Bir Etkinlikle Görülecek

Bu senenin merakla beklenen oyunlarından bir tanesi olan Halo Infinite’in ne zaman görülebileceği sonunda belli oldu. Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty, Microsoft’un temmuz ayında yapacağı bir etkinlikte oyunun tanıtılacağının müjdesini verdi.

Oyun tutkunları tarafından en çok merak edilen Xbox oyunlarından bir tanesi de Halo Infinite olarak öne çıkıyor. Oyuna dair söylentiler her geçen gün artarken sonunda resmi sayılacak bir açıklamaya kavuştuk. Daha önceden de bilindiği gibi Microsoft bu senenin temmuz ayı için bir etkinlik planı yapıyor ve şirketin etkinlikte pek çok yenilikten bahsedileceği biliniyor.

Tamamen Xbox Game Studios tarafından geliştirilen yeni projelere odaklanılacak etkinlikte Halo Infinite için ilk tanıtımın yapılacağı onaylanmış durumda. Üstelik bilgiyi aktaran kişi Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty. Bu gelişme bugün düzenlenen Inside Xbox etkinliğinde açıklandı.

Halo Infinite, temmuz ayında görülebilecek:

Bugün alınan haberle beraber yaklaşık iki sene önce ilk defa açıklanan Halo Infinite ile ilk karşılaşmanın iki ay sonra olacağı da kesinleşmiş oldu. Etkinliğin detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak oyuncular oyunun çıkış tarihine dair bilgileri etkinlikte edinebilmeyi umuyor. Aslında bugün düzenlenen etkinlikte oyuna dair bir fragman gösterilmesini bekleyen oyuncular bu konuda yanılsa da oyunu görmek için çok fazla beklenmeyeceğini öğrenmek morallerin düzelmesine sebep oldu.

Oyunla ilgili bekleyiş sürerken daha önce gelen bazı iddialara göre Halo Infinite’in tek oyunculu hikâye modunun yaklaşık 20 saat süreceğini hatırlatalım. Oyunun bu modunda 25 ana görev ve 35 yan görev olacağı da gelen bilgiler arasında.

Yine aktarılana göre oyundaki ana görevlerin tamamlanması yaklaşık 20 saat sürecekken yan görevlerin tamamlanması için yaklaşık olarak 15 saatlik bir zaman gerekecek. Bu bilgiler ışığında oyunun tamamının 35 ila 40 saat arasında süreceğini söylemek mümkün. Oyunun hikâyesinin tam olarak nasıl olacağı hakkındaysa net bir bilgi gelmiş değil ancak yaklaşık iki aylık bir bekleyişin ardından tüm sorulara yanıt bulacağız gibi duruyor.