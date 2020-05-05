Xbox, Yeniliklerin Paylaşılacağı Xbox 20/20’yi Duyurdu

Yeni nesil konsolunu tanıtmaya hazırlanan Xbox, gelecek yeniliklerin paylaşılacağı Xbox 20/20 programını duyurdu. Program, her ay düzenlenecek ve Xbox’ın tüm ürünlerine dair yeniliklerin kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberde Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’in performansını ilk kez bu hafta göreceğimizi paylaşmıştık. 7 Mayıs Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenecek ‘Inside Xbox’ isimli etkinliğin detayları da bugün paylaşıldı.

Xbox tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Inside Xbox etkinliğiyle ‘Xbox 20/20’ isimli programı başlatacak ve program, 7 Mayıs’tan başlayarak her ay yayınlayacak. Programla birlikte oyuncular ve takipçiler; Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass ve Project xCloud hakkındaki yenilikleri ve planları öğrenecekler.

Xbox 20/20, bu hafta başlıyor:

Bu hafta başlayacak Xbox 20/20 programı hakkında paylaşılan detaylar arasında Xbox Game Studios’un oyunlarını ne zaman göreceğimiz de yer aldı. Daha önceki haberimizde belirttiğimiz üzere Xbox, bu haftaki etkinlikte kendi oyunları yerine üçüncü parti geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunları gösterecekti.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Xbox Game Studios’un Xbox Series X için geliştirdiği ilk oyunları temmuz ayında göreceğiz. Bununla birlikte şirket, IGN’nin haziran ayındaki Summer of Gaming etkinliğinde de yer alacak. Peki bu haftaki etkinlikte başka neler olacak?

Xbox Gaming Marketing Kurumsal Başkan Yardımcısı Jerret West, yaptığı açıklamada bu haftaki etkinlikte Assassin’s Creed Valhalla'nın oynanışını göreceğimizi söyledi. Bununla birlikte West, oyuncuların bir oyunu en uygun versiyonda oynamalarını sağlayacak ‘Smart Delivery' sistemini de göreceğimizi ekledi.

Jerret West; Assassin’s Creed Valhalla ve Smart Delivery ile birlikte bir de ‘Xbox Series X Optimized’ı tanıtacaklarını açıkladı. Xbox Series X Optimized, oyunların Xbox Series X’in sunduğu tüm özellikleri kullanmasını ve saniyede 120 kare ile 4K çözünürlüğe erişmesini sağlıyor. Ayrıca etkinlikte DirectX’in ışın izleme teknolojisi, DirectStorage, süper hızlı yükleme süreleri ve daha fazlası da bizimle olacak.