Halo Infinite'te The Banished'in de Yer Alacağı Onaylandı

2020'nin sonlarında çıkacak oyunlardan bir tanesi olan Halo Infinite için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan bu kısa tanıtım videosunda, yeni oyunda The Banished’in yer alacağı da onaylanmış oldu.

Ülkemizde çok fazla oyuncusu bulunmasa da dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi olan Halo serisinin bu sene içerisinde çıkması beklenen oyunu Halo Infinite için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Yayınlanan 1 dakika 14 saniyelik kısa videoda bir tür iletişim cihazının bir sinyali çözdüğü görülüyor. Cihazdan gelen oldukça gürültülü ses, insanlığa bir mesaj iletiyor. Ayrıca videonun sonunda The Banished’in de yeni oyunun bir parçası olacağını öğrenmiş oluyoruz.

The Banished:

The Banished’in duyurusu yayınlanan videodaki sesli mesajda yer alıyor. İletişim cihazından gelen seste “O an yaklaşıyor. Kuvvetler, meydanı işgal ediyor. Saatler içerisinde kontrol altına alınacak. İnsanlık yok olacak. İsyankârlar sadece hafızalarda yer alacak. Daha fazla Prophet yok. Daha fazla yalan yok. Kardeşlerimizle sonuna kadar birlik olacağız. Bizler; onun iradesiyiz, onun mirasıyız, bizler The Banished’iz (sürgün edilmişler)” dediği duyuluyor.

IGN’de yer alan habere göre Halo serisindeki uzaylı düşmanlar olan The Banished, Covenant Empire’daki bir başkaldırı sonrasında kurulan paralı askerlerden oluşan bir organizasyon. The Banished, 2017 yılında PC ve Xbox One için çıkan Halo Wars 2’deki oynanabilir iki ana ırktan bir tanesiydi. Yani Halo War 2’nin hikâyesinin Halo Infinite üzerinde bir etkisi olabilir.

Ses kaydında bahsedilen Prophets, Covenant’ın lider ırkı oluyor. Ayrıca “Bizler onun iradesiyiz, onun mirasıyız” derken kimi kast ettiği henüz net değil ancak Halo Wars 2’de The Banished’in lideri olan Atriox olma ihtimali yüksek. Halo Infinite, bu senenin dördüncü çeyreğinde oyuncularla buluşacak.