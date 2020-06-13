Halo 3'ün 4K Çözünürlükte Oyun İçi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Microsoft ve 343 Industries şirketinin ortaklığıyla PC için geliştirilen Halo 3, geçtiğimiz haftalarda kapalı beta olarak bazı oyunculara sunulmuştu. Bugünlerde ise kapalı betadan, Halo 3'ün 4K çözünürlükteki ekran görüntüleri paylaşıldı.

Orijinal olarak sadece Xbox'a özel olarak piyasa sürülen Halo üçlemesinin tüm oyunlarını çok yakında PC'de görmeye başlayacağız. Halo üçlemesini PC'ye getirmek için çalışan Microsoft ve 343 Industries, Halo 3'ü kapalı beta olarak bazı kullanıcılara sunmuştu. Oyunu kapalıda betada PC üzerinden deneyimleyen oyunculardan 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda ekran görüntüleri gelmeye başladı.

Halo 3'ün ana hikâyesiyse kısaca şu şekilde ilerliyor: Master Chief, 'Büyük Savaş' olarak adlandırılan insanlar ve Covenant ırkı arasında geçen savaşı sonlandırmak üzere geri dönüyor. Dünyanın bütün savunma mekanizmaları yerle bir olmuş hâldeyken, Master Chief, yapay zekâ destekli yardımcısı Cortana ile Gravemind'da kapana kısılmış durumda. Bu yaşanan kaosun ortasında Dünya'da Afrika çöllerinin altına savaşın bütün seyrini değiştirebilecek bir şey keşfediliyor.

Halo 3 PC, 4K UHD çözünürlükte ve HDR olarak oynanabilecek:

PC üzerinde 4K çözünürlükte ve HDR olarak oynanabilen Halo 3, ayrıca serinin diğer PC'ye gelen oyunlarında olduğu gibi fare ve klavye ile oynayış destekleyecek. Oyun çevrimiçi tarafına gelecek olursak oyuncular, arkadaşlarıyla beraber 24 farklı haritada global olarak diğer oyuncularla karşılaşabilecek. Halo 3'ün PC versiyonu içinse Halo ve Halo 2'de olduğu gibi bir 'remaster' işlemi yapılmadığı için oyundan çok da fazla bir grafik kalitesi beklemek doğru olmaz. Fakat yine de ortaya çıkan ekran görüntüleri 4K çözünürlükte ve maksimum görüntü ayarlarında oyunun hâlâ güzel bir görüntü kalitesi sunduğu görülebiliyor.

Halo 3 PC'nin kapalı betasından yayınlanan diğer oyun içi görüntüler:

Halo 3'ün tam olarak ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bilinmiyor. Fakat yapılan tahminlere göre Halo 3 kapalı beta hata düzeltmeleri biter bitmez, bu yaz sonunda satışa sunulacak.