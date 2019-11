Usta aktör Haluk Bilginer, dijital yayın platformu puhutv’de yayınlanan mini dizi Şahsiyet’te gösterdiği performans ile dün akşam gerçekleşen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Televizyonunun Oscar’ları olarak nitelendirilen Uluslararası Emmy Ödülleri, 47. kez sahiplerini buldu. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde gerçekleşen tören, Türkiye için bir ilke sahne oldu.

Yıllarını sinema ve tiyatroya vermiş usta sanatçı Haluk Bilginer, dijital yayın platformu puhutv’de yayınlanan Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere’den Christopher Eccleston (BBC - Come Home); Brezilya’dan Raphael Logam (Barry Company - Impuros) ve Almanya’dan Jannis Niewöhner (Amazon - Beat) yapımları ile finale kalmıştı.

Törene Bilginer ile birlikte Şahsiyet’in yönetmeni Onur Saylak, senaristi Hakan Günday ve Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay katıldı. Uluslararası Emmy Ödülü kazanan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçen Bilginer, dizinin arkasındaki ekibe teşekkür etti. Usta aktör, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek ve beğenerek yaptığımız bir işin uluslararası ölçekte takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması gurur verici” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen ilk Emmy Ödülü'nde sonuçlar çoktan belliydi:

Birçok jüri üyesinin daha önce gelip kendisini tebrik ettiğini belirten Bilginer, “Ben bu kadar erken tebriğin etik dışı olup olmadığını düşündüm. Onlar da oylamanın binlerce kişi tarafından yapıldığını ve sonuçların çoktan belli olduğunu söylediler” dedi.

Daha önce İngiltere’de pek çok tiyatro oyunu sergileyen Bilginer, geçmişte The Bill, She’s Gone, New Blood, Ben-Hur ve Halloween gibi uluslararası ölçekte pek çok yapımda rol almıştı.

Haluk Bilginer'in ödüle layık görüldüğü Şahsiyet dizisinin fragmanı: