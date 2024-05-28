Dünyanın dört bir yanına yayılan hamam böceklerinin kökenleri ve nasıl bu kadar yaygın hâle geldikleri araştırıldı. Araştırmaya göre hamam böceklerini, biz insanlar bu hâle getirdik.

Bilim insanları, pek çok insanın nefret ettiği hamam böcekleriyle ilgili bir çalışma yaptılar. Bu çalışma kapsamında, hamam böceklerinin aslında insanlar yüzünden bu kadar yaygın bulundukları tespit edildi.

Yaklaşık 250 yıldır araştırılmaya devam edilen hamam böceklerinin nereden geldikleri ve dünyanın dört bir yanına nasıl yayıldıkları sorusu şu ana kadar tam anlamıyla yanıtlanamamıştı. Ancak yapılan son çalışma ile bu gizem büyük oranda çözüldü. Kökeni Hindistan ve Myanmar civarları olduğu tespit edilen hamam böcekleri, yıllar içerisinde inşa ettiğimiz evler ve atıklarımız sayesinde de bu yaygınlaştılar.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Araştırmacılara göre hamam böcekleri için ideal yaşam ortamı, içlerinde bizlerin de yaşadığı evler. Çünkü bu alanlar sıcak ve nemliler. Üstelik insan ve hayvan gıdaları, çürüyen veya fermente olan maddeler de hamam böcekleri için harika besin kaynakları. Hâl böyle olunca insanlar, aslında kendi elleriyle hamam böceklerinin çoğalmasını sağlamış oldular. Oysa bizler evler, restoranlar ve bunlara benzer yerler inşa etmeseydik, bu küçük zararlılar bu kadar yaygınlaşamayacaklardı.

Hamam böceklerinin kökenlerinin Hindistan ve Myanmar civarları olduğunu söylemiştik. Bu canlıların buradan, tüm dünyaya nasıl yayıldığına da açıklık getirelim. Bilim insanlarına göre hamam böceklerinin her yere dağılmalarına yine insanlar neden oldu. Bildiğiniz gibi eski çağlarda ticaret, daha çok Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya doğruydu. Bu ticaret sırasında kıyafet, yiyecek gibi materyaller aracılığı ile hamam böceği larvaları, dünyanın dört bir yanına yayıldı.