Genellikle nemli ve ılık ortamları tercih eden ve büyük oranda bina içlerinde üreyip hayatlarına devam eden hamam böcekleri, her birimizin korkulu rüyası olan canlılardandır. Peki onlardan kurtulmak neden bu kadar zordur?

Böcek ilaçları şöyle dursun şimdiye kadar 43 farklı kimyasala karşı dayanıklı oldukları kanıtlanan hamam böceklerine, ne sertçe fırlatılan bir terlik ne de çeşitli ilaçlar işler.

Merak edilen nokta ise hamam böceklerinin, tüm bunlara karşı nasıl bu kadar dayanıklı olabildikleridir.

Yaklaşık 5.000 farklı türde hamam böceği vardır.

Bunlardan %99’u; ölüyü geri dönüştürerek, organik maddeyi parçalayarak veya diğer hayvanları besleyerek önemli ekolojik roller oynar ve çeşitli ortamlarda yaşarlar.

Fakat yaklaşık 25-30 türü, insanların yakınında yaşamaya adapte olmuşlardır. Alman ve Amerikan hamam böcekleri, bu türler arasında başı çeker. Ayrıca bu canlılar dayanıklılıklarını, fiziksel ve kimyasal adaptasyonlarına borçludur.

Söz konusu bildiğimiz yok etme yöntemleri olunca, rahatsız edici bir şekilde inatçıdırlar.

Örneğin araştırmalara göre Amerikan hamam böceklerinin bünyeleri, çok hafif esintileri bile hisseder ve bu hissi, oldukça hızlı bir biçimde merkezi sinir sistemlerine sinyal olarak gönderirler.

Hamam böcekleri, kayıtlara geçmiş en hızlı omurgasızlar arasındadır ve saniyede, 50 vücut uzunluğu hızına ulaşabilirler. Onların bu hızı, bir insanın saatte 300 kilometreden fazla koşmasına denk gelir.

Düz ve esnek vücutlarıyla, boylarının çeyreğinden daha küçük yerlere sığabilirler.

Onlara vursak bile aldıkları darbeyi vücutlarına dağıtarak, ağırlıklarının 900 katı kadar basınca dayanabilirler. Hamam böceklerinin dayanıklılıkları, bunlarla da sınırlı değildir.

Onlar; saç, ölü deri, yapıştırıcı ve kâğıt gibi çeşitli organik maddeleri yiyebilirler ve bu, geniş ve kuvvetli bir sindirim sistemine sahip olduklarının göstergesidir. Yine bu canlılar, DNA’nın ve proteinin ana bileşeni olan azotun az miktarda bulunduğu çürüyen besinleri bile tüketebilirler.

Ayrıca hamam böceklerinin hasta olması da oldukça zordur.

Çünkü onlar, çeşitli patojenlere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlayan genlere sahiptir. Bu genler, çoğunlukla birçok kez kopyalanır ve enfekte olduklarında, birçok antimikrobiyal molekülleri serbest bırakırlar.

Hamam böceklerini, böcek ilaçlarıyla öldürmek de neredeyse mümkün değildir. Onlar, detoksifikasyon enzimleri üretir ve bu da böcek ilaçlarını zararsız kılar. Yani öldürücü bir ilaçla karşı karşıya kalan bu canlılar, zehri bir atık olarak vücudundan atar ve yollarına devam ederler.

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