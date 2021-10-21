Yeni Bir Koronavirüs Varyantı Tespit Edildi: AY.4.2

Yetkililer, Delta'dan sonra yeni bir alt varyant tespit edildiğini açıkladı. İlk kez İngiltere'de görülen hemen sonrasında İsrail ve ABD'de tespit edilen 'AY.4.2' isimli varyantın deltadan daha bulaşıcı olabileceği düşünülüyor.

Aşılanma oranının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle bir türlü üstesinden gelinemeyen koronavirüs pandemisinde yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Zira bugüne dek 5 milyon civarında insanın hayatına mal olan virüsün yeni bir mutasyonu tespit edilmiş durumda. "AY.4.2" olarak isimlendirilen mutasyon, ülkelerde yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.

AY.4.2, ilk kez İngiltere'de görülmüştü. Ancak dün, İsrail'de bir çocuğun da bu mutasyonlu virüsü taşıdığı açıklandı. Bu çocuğun ise Moldova'dan geldiği ifade edildi. Ayrıca ABD'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, “Veritabanımızda bize rapor edilen 10’dan az vaka var.” ifadeleri kullanıldı. ABD'li yetkililere göre bu varyant, ülkenin farklı farklı yerlerinde görüldü.

"Delta varyantından farklı değil"

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, AY.4.2 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bunun bir alt varyant olduğunu ifade eden Ash, detaylı çalışmaların yapılması gerektiğini ancak mevcut verilere göre bu varyantın Delta'dan pek de farklı olmadığını söyledi. En büyük sorun, AY.4.2'nin Delta'ya kıyasla daha bulaşıcı olabileceğinin düşünülmesi...

Tıp dünyası, AY.4.2 varyantının yeni bir dalgaya yol açabileceğini düşünüyor. Özellikle de aşılama hızlarının düşmesi ve aşı olan insanların artık yapabilecekleri bir şeyin kalmaması, salgında yeni bir dalganın yaşanmasına neden olabilir. Uzmanlar bu yüzden, imkanı olan herkesin aşılanması gerektiğini söylüyorlar.