Dizi ve film yayın platformu GAİN, Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’ten uyarlanan yeni dizi Hamlet’in ilk fragmanını yayınladı. Şimdiden uluslararası anlamda ses getiren yapımın oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.

İngilizce dilinde yazan en iyi yazar ve dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılan İngiliz oyun yazarı, şair ve aktör William Shakespeare; Hamlet adlı oyununu takriben 1599 - 1601 yılları arasında yazdı. Oyun bugüne kadar birçok filme konu oldu ve tiyatrolarda sayısız kez oynandı. Senaryosu Hamlet’ten uyarlanarak yazılan son yapım ise, Türkiye’den bir dizi oldu.

Mobil kullanım kolaylığıyla bilinen dizi ve film yayın platformu GAİN, Hamlet isimli yeni dizisinin ilk fragmanını paylaştı. Uluslararası bir dizi festivalinde Türkiye’yi temsil eden ilk yapım olan Hamlet, Ekim’de GAİN’den yayınlanacak.

Hamlet’e bambaşka bir kültürden uyarlama: İşte dizinin fragmanı

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği; oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu Hamlet’in ilk fragmanı yayınlandı. Dizini prömiyeri, Avrupa’nın sadece dizilere odaklanan en büyük festivali Series Mania’da gerçekleştirildi. 40 ülkeden başvuru yapan 462 dizi arasından seçilen Hamlet, yarışmanın 8 finalistinden biri oldu.

Instagram’dan paylaşılan 1,5 dakikalık sürükleyici fragman, platformun takipçilerini sıkı bir bekleyişe sokmaya yetti. Asteros Film yapımı dizi, kısa ve uzun birçok film, dizi, belgesel ve eğlence programının bulunduğu yayın platformu GAİN’e ekim ayında gelecek.