The Handmaid’s Tale 4. Sezonu Ne Zaman? İşte Tüm Detaylar

Son yılların en dikkat çeken distopik yapımlarından olan The Handmaid’s Tale dizisinin merakla beklenen 4. sezonu ne zaman yayınlanacak? Sizin için dizinin oyuncularının ve yapımcısının yeni sezon hakkındaki açıklamalarını derledik.

Kanadalı yazar Margaret Atwood’un 1985 tarihinde yayınlanan aynı isimli romanından uyarlanan ve ilk kez 2017 yılında seyirci karşısına çıkan The Handmaid’s Tale dizisi, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi. Son yıllarda yayınlanan en başarılı distopik yapımlardan biri olarak kabul edilen The Handmaid’s Tale dizisinin yeni yayınlanacak 4. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor.

İlk üç sezonu Hulu platformunda yayınlanan The Handmaid’s Tale dizisini ülkemizde BluTV yayınlıyor. Dizinin yapımcıları tarafından yeni sezonun geleceği resmi olarak duyuruldu. Peki, The Handmaid’s Tale 4. sezonu ne zaman çıkıyor, konusu ne olacak, sevilen karakterler yeni sezonda olacaklar mı? Bilmeniz gereken detayları anlattık.

The Handmaid’s Tale 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan ve tüm Amerika kıtası dizi dünyasının nabzını tutan haftalık TV Guide dergisine göre dizinin 4. sezonu 2020 yılının sonbahar aylarına kadar yayınlanmayacak.

Televizyon Eleştirmenleri Birliği tarafından düzenlenen basın turunda konuşan dizinin yapımcısı Warren Littlefield, ilk çekimlerin 2020 yılının mart ayının ilk günlerinde başlayacağını ve çekimlerin sonbaharın sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı fakat işler planlandığı gibi gitmedi.

The Handmaid’s Tale yeni sezonu salgından etkilendi mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında pek çok dizi ve film çekiminin durdurulduğu ve yayın tarihlerinin geciktiği biliniyor. Salgın sürecinden etkilenen yapımlardan biri de The Handmaid’s Tale.

Dizide June Osborne karakterine hayat veren oyuncu Elisabeth Moss'un 16 Mart 2020 tarihinde Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, oyuncuların ve set ekibinin sağlığı için dördüncü sezon çekimlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

Aynı açıklamada, bu dizinin hayatı olduğunu ve ekibin de ailesi gibi olduğunu söyleyen Moss, hiçbir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını, güvenli ortam için şartlar elverişli olduğu zaman yeniden çekimlere başlanacağını söylemişti.

The Handmaid’s Tale 4. sezon kadrosunda kimler var?

Tıpkı The Handmaid’s Tale 4. sezon yayın tarihi gibi 4. sezon oyuncu kadrosuyla da ilgili yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizinin sevilen karakterlerinin yeni sezonda da seyirci karşısına çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

The Handmaid’s Tale 4. sezon kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan oyuncular arasında June Osborne rolüyle Elisabeth Moss, Serena Joy rolüyle Yvonne Strahovski ve Lydia Teyze rolüyle Ann Dowd gibi önemli karakterler bulunuyor.

Luke rolüyle O.T. Fagbenle, Emily rolüyle Alexis Bledel ve Kumandan Waterford rolüyle Joseph Fiennes da The Handmaid’s Tale 4. sezon kadrosunda olması beklenen oyuncular arasında. Rita karakterine hayat veren Amanda Brugel’ınsa yeni sezonda olmayacağı kesin olarak biliniyor.

The Handmaid’s Tale 4. sezon konusu nasıl olacak?

Heyecan ve gizem dolu bir sezon finaliyle tamamlanan The Handmaid’s Tale 3. sezonu sonrası en merak edilen konulardan biri de 4. sezonun seyirciye nasıl bir hikâye sunacağı. Uyaralım, yazının devamı dizinin ilk üç sezonu hakkında spoiler barındırıyor.

3. sezon finalinde arkadaşları tarafından uçurumun kıyısına sürüklenen June karakterine ne olacağı yeni sezonda görülecek. Kanada’ya kaçan çocukların kaderinin ne olacağı da yeni sezonda çözülmesi beklenen durumlar arasında. Serena karakteri son sezonda tutuklandığı için yeni sezonda hikâyeyi belirleyen ana karakterlerden biri olacaktır.

Dizinin sorumlu yapımcılarından Bruce Miller, verdiği bir röportajda, yeni sezonda June karakterini büyük değişimlerin beklediğini açıkladı. Dizide Kanada’ya kaçan çocuğun konuyu uluslararası bir mesele hâline getireceğini söyleyen Miller, Gilead ile başka ülkelerin çatışmalarının yeni sezonda kaçınılmaz olacağını da ekledi.

The Handmaid’s Tale romanının devamı olan The Testaments kitabının dizi olarak seyirci karşısına çıkacağı MGM ve Hulu tarafından duyurulmuştu. Bazı hayranlar ve sinema yazarlarına göre The Testaments 4. sezona eklenen bir hikâye olabilir.

Dizi, romandaki hikâyeye yaklaşacak:

Margaret Atwood tarafından yazılan The Handmaid’s Tale romanında hikâye Lydia Teyze’ye odaklanıyordu, bu odaklanmanın yeni sezonda da görüleceği düşünülüyor. Aynı şekilde romandaki gibi Bebek Nicole’ün geleceği belirlenecek ve Hannah karakteri Agnes Jemima olarak isimlendirilecek.

Yine de bu konu hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımcı kuruluşlar MGM ve Hulu’nun yeni sezonu duyurduğu açıklaması üzerine roman ve dizinin bu noktalarda birleşeceği öngörülüyor. Diziyle ilgili daha detaylı açıklamalarsa yapımcı Warren Littlefield tarafından yapıldı.

Yapımcıdan heyecanlandıran açıklamalar:

Televizyon Eleştirmenleri Birliği tarafından düzenlenen basın turunda konuşan dizinin yapımcısı Warren Littlefield, dizinin geleceği hakkında heyecan veren açıklamalar yapmıştı. En dikkat çeken noktaysa 4. sezonun dizinin finali olmayacağı hakkındaki sözlerdi.

Dizinin her aşamasında, uyarlanan romana bakıldığını söyleyen Littlefield, romanın şu anki noktadan 15 yıl sonraya kadar olan bir süreci kapsadığını belirtiyor. Kesin olmamakla beraber, 4. sezonun hikâyenin sonu olmadığının açıkça görüldüğünü de ekliyor.

Seyircilerin isteklerini her zaman göz önünde bulundurduklarını söyleyen yapımcı, çıtayı hep en yüksekte tuttuklarını açıkladı. Dizinin ilerleyen dönemlerinde Kanada’nın Gilead tarafından işgal edilmesi gibi cesur teoriler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

The Handmaid’s Tale 4. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

The Handmaid’s Tale 4. sezonu fragmanının ne zaman yayınlanacağı hakkında yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri çekimlerin henüz başlamamış olması. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve resmi bir fragmanın ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek zor. The Handmaid’s Tale resmi Twitter hesabı ara sıra seyirci nabzını yüksek tutacak bazı görseller yayınlamakla yetiniyor.

Sizin için The Handmaid’s Tale 4. sezon yayın tarihi, konusu ve kadrosu hakkında merak edilenleri açıkladık. Yapımcıların ve oyuncuların yaptıkları açıklamalara bakacak olursak yeni sezon pek yakın görünmüyor. O güne kadar eski bölümleri yeniden izlemek heyecanı canlı tutmak için iyi bir yol olabilir.