Günümüz dünyasında çeşitlenen beslenme türleri, kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bir restorana gidip “Vegan seçeneğiniz var mı?” diye sorduğunuzda, “Peynir tabağımız var ablam.” diye cevaplar alabiliyorsunuz. Bu diyalogda size tuhaf gelen bir şey yoksa az sonra yapacağımız testte şansınız biraz düşük olabilir.

“Vegan, vejetaryen, pesketaryen, glutensiz beslenme vb.” dendiğinde “Hangi birinin ne yediğini nasıl aklımızda tutacağız?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Testten önce biraz anlatacağız ve aslında mantığın çok da zor olmadığını göreceksiniz.

Birbirinden farklı amaçlarla ortaya çıkabilen bu beslenme şekillerinin bazı yedikleri şeyler ortaklık gösterse de bazılarında ayrılıyorlar. Hazırsanız birkaç ufak bilgi verdikten sonra kendimizi sınamaya başlayalım.

Neymiş bu glutensiz, pesketaryen, vejetaryen, vegan?

Glutensiz beslenenler, bu beslenme türünü genellikle sağlık için tercih eder. Buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren; makarna, ekmek, bulgur, kek, börek gibi gıdalardan uzak dururlar.

Pesketaryenlerin ise motivasyonları etik sebepler veya sağlık olabilir. Genellikle vejetaryen/vegan olmak isteyen ama bazı hayvansal gıdalardan da vazgeçemeyenler bu grupta diyebiliriz. Deniz ürünü haricinde hiçbir hayvan etini tüketmezler.

Vejetaryenlerin ise motivasyonu genellikle etik sebeplerdir. Deniz ürünleri dahil, hayvan eti içeren tüm besinlerden kaçınırlar. Veganlardan farkları, peynir ve yoğurt gibi besinleri tüketmeleridir.

Veganların ise büyük bir çoğunluğu etik sebeplerden bu yaşam biçimini seçer. Hayvanların sömürü öznesi olarak kullanıldığı tüm tüketimlerden uzak dururlar. Bunlar yerine besin değerlerini karşılayacak diğer geleneksel yemeklere yönelirler. Yulaf sütü, badem sütü vb. ürünlerle pastalarını, böreklerini, yoğurtlarını yapabilirler.

Bu kadar bilgi ve ipucu yeter. Gelelim testimize.

1. Veganlar, aşağıdaki yiyeceklerden hangisini tüketir?

A) Bal

B) Kalamar

C) Mantar

D) Keçi sütü

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2. Vejetaryenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketir?

A) Tavuk

B) Midye

C) Kıyma

D) Mayonez

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3. Pesketaryenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketmez?

A) Külbastı

B) Midye

C) Istakoz

D) Kalamar

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4. Glutensiz beslenenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketir?

A) Makarna

B) Balık

C) Simit

D) Yulaf lapası

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5. Veganlar, aşağıdaki yiyeceklerden hangisini tüketir?

A) Simit

B) İnek sütü

C) Alinazik

D) Bulyon

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6. Vejetaryenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketmez?

A) Kremalı makarna

B) Bal

C) Kaymak

D) Karides

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7. Pesketaryenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketir?

A) Kıyma

B) Peynir

C) Biftek

D) Patlıcan kebabı

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8. Glutensiz beslenenler, aşağıdaki yiyeceklerden hangisini tüketmez?

A) Havuçlu kek

B) İşlenmemiş et

C) Pirinç

D) Yumurta

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9. Veganlar, aşağıdaki yiyeceklerden hangisini tüketmez?

A) Nohutlu pilav

B) Yulaf lapası

C) Bıldırcın yumurtası

D) Soya sütü

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10. Vejetaryenler, aşağıdaki besinlerden hangisini tüketir?

A) Jelatinli jelibon

B) Yoğurtlu semizotu

C) Beyti

D) Karnıyarık

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