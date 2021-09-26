İnsan zulmüne uğrayan hayvanlara adeta cehennem yaşatılıyor ve bu konuyla ilgili yeterince bir farkındalık bulunmuyor. Bu çizimler sayesinde ise biraz olsun bu farkındalığınız artacak.

Dünya'da her yıl 56 milyar çiftlik hayvanı, insanlar tarafından yeme amacıyla öldürülüyor. Yenmeyen bazı hayvanlar ise eğlence amaçlı öldürülüyor, üzerinde deney amacıyla işkence yapılıyor, giyim sektörü için deri olarak kullanılıyor.

İnsanlar arasında küçük bir azınlık olan veganlar ve vejetaryenler bu konuda hassas olsalar da hâlâ milyarlarca insanın zulmüne uğrayan sayısız canlı bulunuyor. İllüstratör Barbara Daniels de bu yüzden farkındalığın artması adına insanlar ve hayvanlar arasındaki rolleri değiştirerek çizimlerine yansıtıyor.

Not: İçeriğimiz etik vejeteryan bir yazar tarafından kaleme alınmıştır.

Mezbaha adı verilen katliam merkezi.

Hayvanlarla yer değiştirmek ister miydiniz?

Bu kötülük sadece insana has.

Kan ve vahşetin eğlence olarak görülmesi...

Soykırımlarda yapılanlar her gün hayvanlara yapılıyor.

Plastik atıkların ucu bucağı yok.

Empati eksikliği insanların en büyük sorunlarından biri.

İnsanlar eğleniyor, hayvanlar değil!

Acı içinde ölmüş bir canlının derisini giymenin moda olarak görülmesi!

Erkek civcivler yumurta vermedikleri için diri diri kıyma makinesine atılıyor. İnsan bebeklerine yapıldığını bir düşünün.

"Belki de dünya, hayvanların cehennemidir."

Doğar doğmaz kendinizi bir Nazi kampında buluyorsunuz.

Bakış açınız genişlediğinde sofranızdaki et eskisi gibi görünmeyecek.

Tilki ve pek çok hayvanın derisi giyim sektörü için canlı canlı yüzülüyor.

Bir cesedi giyip bundan haz alabilmenin ilginçliği.

Istakozlar kaynar suya canlı canlı atılıyor.

Kazların, müşterilere sunulacak ciğerleri daha büyük olsun diye zorla bu şekilde beslendiklerini biliyor muydunuz?

Reklamlarda gördüğümüz mutlu inekler ne kadar gerçek?

Kaynak: Barbara Daniels