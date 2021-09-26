Farkındalık Artırır: Bu Çarpıcı Çizimleri Gördükten Sonra Bir Daha Et Yemek İstemeyebilirsiniz [+18]

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İnsan zulmüne uğrayan hayvanlara adeta cehennem yaşatılıyor ve bu konuyla ilgili yeterince bir farkındalık bulunmuyor. Bu çizimler sayesinde ise biraz olsun bu farkındalığınız artacak.

Dünya'da her yıl 56 milyar çiftlik hayvanı, insanlar tarafından yeme amacıyla öldürülüyor. Yenmeyen bazı hayvanlar ise eğlence amaçlı öldürülüyor, üzerinde deney amacıyla işkence yapılıyor, giyim sektörü için deri olarak kullanılıyor.

İnsanlar arasında küçük bir azınlık olan veganlar ve vejetaryenler bu konuda hassas olsalar da hâlâ milyarlarca insanın zulmüne uğrayan sayısız canlı bulunuyor. İllüstratör Barbara Daniels de bu yüzden farkındalığın artması adına insanlar ve hayvanlar arasındaki rolleri değiştirerek çizimlerine yansıtıyor.

Not: İçeriğimiz etik vejeteryan bir yazar tarafından kaleme alınmıştır. 

Mezbaha adı verilen katliam merkezi.

hayvancılık

Hayvanlarla yer değiştirmek ister miydiniz?

insan eti

Bu kötülük sadece insana has.

fok katliamı

Kan ve vahşetin eğlence olarak görülmesi...

boğa güreşi

Soykırımlarda yapılanlar her gün hayvanlara yapılıyor.

hayvan deneyleri

Plastik atıkların ucu bucağı yok.

plastik kirliliği

Empati eksikliği insanların en büyük sorunlarından biri.

hayvanat bahçesi

İnsanlar eğleniyor, hayvanlar değil!

sirkler

Acı içinde ölmüş bir canlının derisini giymenin moda olarak görülmesi!

kürk

Erkek civcivler yumurta vermedikleri için diri diri kıyma makinesine atılıyor. İnsan bebeklerine yapıldığını bir düşünün.

civciv sektörü

"Belki de dünya, hayvanların cehennemidir."

hayvan derisi

Doğar doğmaz kendinizi bir Nazi kampında buluyorsunuz.

insan kulübesi

Bakış açınız genişlediğinde sofranızdaki et eskisi gibi görünmeyecek.

hindi eti

Tilki ve pek çok hayvanın derisi giyim sektörü için canlı canlı yüzülüyor.

hayvan derisi katliam

Bir cesedi giyip bundan haz alabilmenin ilginçliği.

timsah derisi

Istakozlar kaynar suya canlı canlı atılıyor.

ıstakoz

Kazların, müşterilere sunulacak ciğerleri daha büyük olsun diye zorla bu şekilde beslendiklerini biliyor muydunuz?

kaz ciğeri

Reklamlarda gördüğümüz mutlu inekler ne kadar gerçek?

süt endüstrisi

Kaynak: Barbara Daniels
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