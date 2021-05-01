Hangi Kahve İçin Hangi Kahve Türünü Kullanmak Gerekiyor?

Kahve içmeyi hemen hepimiz seviyoruz. Peki hangi kahvede hangi tip öğütülmüş kahve çekirdeği kullanacağımızı ne kadar biliyoruz? Bu yazımızda doğru öğütülmüş kahve çekirdeği kullanmanın neden önemli olduğunu ve hangi kahve türü için hangi tip öğütülmüş kahve çekirdeği kullanmanız gerektiğini açıklıyoruz.

Kahve zincirlerinin yaygınlaşması ve farklı farklı kahve türlerini evde yapabilmeyi mümkün kılan kahve makinelerinin evlerimize girmesiyle birlikte hepimiz birer kahve gurmesi haline geldik desek yeridir. Ancak iyi bir kahve deneyimi için kahveyi yapan kişi/makine ve kahve çekirdeğinin kalitesi kadar nasıl öğütüldüğü de önem taşıyor.

Kahve, pek çoğumuz için basit bir içecek gibi görünse de kahve çekirdekleri lezzetli bir “kahve” haline gelene kadar kavrulma, öğütülme, demlenme gibi pek çok işlemden geçiyor. Dahası, bir kahve çekirdeğinin espresso mu yoksa Türk kahvesi mi olacağının belirlenmesinde nasıl öğütüldüğü, büyük önem taşıyor.

Farklı kahve türlerinde neden farklı öğütülmüş kahve çekirdekleri kullanılır?

Örneğin; sıcak suyla karıştırılarak içilen hazır kahvelerin yerini kahve zincirlerine bırakmasıyla birlikte filtre kahve, en popüler kahve çeşidi haline geldi. Ofislerde, evlerde ve kafelerde sıklıkla tüketilen filtre kahve, ister metal ister kağıt filtre ile hazırlanacak olsun, orta öğütülmüş kahve çekirdeği ile yapılmalıdır.

Pek çoğumuzun favorisi olan Türk kahvesi ise filtre kahvenin aksine posasından, diğer bir deyişle telvesinden ayrılmadığı için ekstra ince öğütülmüş kahve çekirdekleri kullanılarak yapılmalıdır. İki kahve pişirme yöntemi ve kullanılan öğütülmüş kahve çekirdeği arasındaki fark; filtre kahvenin daha sert, Türk kahvesinin ise daha yoğun bir tat sunmasını sağlıyor.

Kahve aromasını daha taze ve yoğun bir şekilde almak isteyenlerin bir numaralı tercihi ise kapsül kahvedir. Kabaca “tek kullanımlık kahve” olarak tanımlayabileceğimiz kapsül kahveler, filtre kahve ya da Türk kahvesi gibi türler için öğütülmüş, birkaç kullanımda tüketilecek miktarlardaki kahvelerin aksine tek kullanımda tüketilmek için hazırlanmıştır.

Kahve çekirdekleri, öğütüldükleri andan itibaren açıkta kaldıkları süre boyunca kalitesini, doğal olarak da lezzetlerini kaybederler. Kapsül kahve ise öğütüldüğü an paketlenip, açıldığı an tüketildiği için çok daha taze bir kahve lezzeti sunar.

Hangi kahve pişirme yöntemi için hangi incelikte kahve çekirdeği lazım?

Türk kahvesi : Ekstra ince öğütülmüş kahve çekirdeği

: Ekstra ince öğütülmüş kahve çekirdeği Espresso : İnce öğütülmüş kahve çekirdeği

: İnce öğütülmüş kahve çekirdeği Moka : İnce öğütülmüş kahve çekirdeği

: İnce öğütülmüş kahve çekirdeği Aeropress : İnce öğütülmüş kahve çekirdeği

: İnce öğütülmüş kahve çekirdeği Sifon : Orta incelikte öğütülmüş kahve çekirdeği

: Orta incelikte öğütülmüş kahve çekirdeği Hario V60 : Orta öğütülmüş kahve çekirdeği

: Orta öğütülmüş kahve çekirdeği Filtre : Orta öğütülmüş kahve çekirdeği

: Orta öğütülmüş kahve çekirdeği Chemex : Orta kalınlıkta öğütülmüş kahve çekirdeği

: Orta kalınlıkta öğütülmüş kahve çekirdeği French press : Kalın öğütülmüş kahve çekirdeği

: Kalın öğütülmüş kahve çekirdeği Cold brew: Ekstra kalın öğütülmüş kahve çekirdeği

Doğru kahve çekirdeğini kullanmanın önemini öğrendiğimize göre şimdi, kahve çekirdeklerini nereden temin edebileceğimizi düşünebiliriz. Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Kahveciniz, 2016 yılından bu yana web sitesi üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına kahve satışı gerçekleştiriyor. Kahve çekirdekleri için isteğe bağlı ücretsiz öğütme seçeneği de sunan Kahveciniz.com, siparişleri aynı gün içinde kargoya vererek en kısa sürede teslim edilmesini sağlıyor.