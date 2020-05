Kimine göre bir yaşam felsefesi iken, kimine göre sadece güzel bir motor, bot veyahut ceket markasından ibaret olan Harley Davidson'a yakından bakıyoruz. Gelin iki tekeri özgürlükle buluşturan Harley Davidson'un tarihine yakından bakalım.

Harley Davidson, tarihin en gözde motosiklet üreticilerinen birisi. İlk tasarımcısı William S.Harley şirketi aynı zamanda arkadaşı Arthur Davidson ile kurdu. İsimlerinden de anlayacağınız üzere Harley Davidson, bu iki arkadaşın soyadlarını taşıyor. Şirketin kuruluş amacı, polis departmanlarına; dünya savaşları sırasında da Amerikan ordusuna motosiklet tedarik etmekti. Savaşların ardıdan şirket hızla büyüdü ve günümüzdeki şeklini aldı.

En çok "chopper" tarzı motorları ile özellikle Rock müzik sevdalılarının gönlünde taht kuran firmanın en büyük özelliği, devrimsel nitelikteki buluşları olmuştur. 700 cc'nin üzerinde güçlü motorlar üretmesiyle ilklere imza atan şirketin bugünlere geleceği çok önceden belliydi. Gelin nasıl bir destan yazıldığına birlikte bakalım.

Sene 1901; Efsane olacaklarından bihaber iki arkadaş motor üretmeye başlar:

Harley Davidson şirketinin kurucularından ve mühendis bir ailenin çocuğu olan William S. Harley, 1880-1943 yılları arasında yaşamıştı. Yakın arkadaşı Arthur Davidson ile kurduğu ve yönettiği Harley Davidson ile ilk modeli 1901 yılında tasarladı. Harley ve Davidson, yaptıkları işin o zamanlar kültürel bir sembol olacağından bihaberdi.

Tasarımını yaptığı bu ilk motosikletin (esasında bisikletin) üretimi 1903 yılını buldu, yani tam iki sene sürdü. Bir oda, 5 m2’lik bir garajda üretilen ilk satışa çıkarılabilir bu modelin ismi arşivde ‘’Serial Number 1’’ olarak geçer. Bugün bile merkez binasının lobisinde ziyaretçilere açık sergilenmektedir.

Sene 1905; Harley Davidson motorları gümbür gümbür geliyor!

1904 yılını Chicago’da ilk satış mağazasını açarak geride bırakan Harley Davidson, 1905 senesinde ilk 15 mil yarışını kazanıp, başarılı bir şirket olacağının sinyallerini vermeye başlamıştı. İlk tam zamanlı çalışanını da bu sene işe alan Harley Davidson yoluna emin adımlarla devam ediyordu.

1906 ve 1907; İşin ticari kısmı:

Bu seneler içerisinde Harley Davidson büyüdü ve bölündü. Artık iki yakın arkadaş olan Harley ve Davidson ile Davidson’ın kardeşi dışında bir ortağı daha bulunan, toplam dört kişi tarafından yönetilen anonim bir şirket haline gelmişti.

Sıra üretim konusunda da işlerin hızlandırılmasına geldiğinde, merkezi ABD’nin Milwaukee eyaletinde bulunan bir fabrika daha kuruldu. Ayrıca ABD’nin New England eyaletine yeni bir ofis daha açıldı. Bunların dışında ise ilk motosiklet kataloğu üretildi ve ‘’Silent Gray Fellow’’ lakabı ilk kez bu senelerde kullanıldı.

1908 ve 1909; Zirve Dönemi:

Bu yıllarda şirketin kurucularından olan Arthur Davidson’ın kardeşi Walter Davidson Endurance yarışında galip gelmekle yetinmeyip hemen akabinde üç gün sonrasında da FAM ekonomi rekorunu galon başına 188.234 mil ile kırdı. Harley Davidson’ın gücünün rakiplerine göre kıyaslanamaz derecede üstün geldiğinin mesajı herkese verilmiş oldu ve şirket piyasaya ağırlığını koymaya başladı.

Harley Davidson'un yükselişi:

Yalnızca yarışmalarda galip gelerek değil tabiki de... 1909 yılında öyle ikonik bir tasarım ile karşımıza çıktı ki Harley Davidson, bence iplerin koptuğu senedir diyebiliriz 1909 yılı için.

Bugün bile "Ben güçlüyüm" diyen her motorda gördüğünüz V-Twin motor ile tasarlanmış ilk model, Harley tarafından 1909'da üretilmeye başlandı. (Günümüzde İkiz V olarakta bilinir.) Kendine özgü V-Twin bir piston ile çalışan Harley Davidson’lar çoğu motora nazaran daha akıcı ve stabil çalışır.

Çünkü V-Twin motorlarda çift piston vardır. Birbirleri ile zıt zamanlara ayarlanan bu pistonlar bekleme süreleri ile sırayla ateşlenir. Harley Davidson’un kendine özgü rölantideki tok seside bu tasarım ile girmiştir hayatlarımıza.

Bu sesi şahsına münhasırdır, çünkü tahmin edebileceğiniz üzere ilk çıktığı 1909 yılından bugüne patenti yalnızca kendisine aittir. Hemen bir sonraki senede Bar and Shield logosu doğmuştur ki kesinlikle es geçilemeyecek kadar önemlidir, çünkü logoların, markaların ikonikleşmesinde ne kadar etkili olduğu su götürmez bir gerçektir.

Tüm bu önemine rağmen V-Twin motorun aksine Bar and Shield logosunun patenti kullanılmaya başlanmasından tam bir sene sonra alınmıştır. 20’li yıllar da artık en büyük motosiklet üreticisi Harley Davidson’dı. İlerleyen yıllarda hep üstüne koymaya devam eden şirketin artık Indian markası dışında ABD’de başka bir rakibi kalmamıştı. Tüm rekorları kıran ve yarışmaları kazanan alternatifsiz bir marka haline gelmişti.

Harley Davidson’ın bir marka olmaktan çıkıp, yaşam felsefesi olduğu 60’lar dönemi:

1956’da daha o zamanlar toy olan Elvis Presley ile sözleşme imzaladı. 1957’de ise günümüzün en başarılı modellerdinden olan ilk Sportster üretildi. Sürekli motosikletlerin güçlenmesi ve kazanılan yarışlar bu dönemlerde de hiç azalmadı.

Markanın kendine özgü bir kıyafet kreasyonu (ceketi,botu), müzesi ve fan kulübü zaten vardı. 60’lar döneminin popüler müziğinin Blues Rock olduğunu düşünürsek, bu dönemlerde Harley Davidson’ın yalnızca motosikletlerine değil, kıyafetlerine de olan ilgi tavan yapmıştı.

Çoğu dönemin yıldızı olan, Rock müzisyenlerinin, oyuncuların ve sporcuların yolu elbet ki Harley Davidson’dan geçerdi. Günümüzde bile Jason Momoa her fırsatta Harley Davidson’a olan hayranlığından söz eder .

Adının geçtiği ve teması Harley Davidson olan Easy Rider gibi kült filmlerde bu dönemlerde çevrildi. Tüm bu yaşananlara ek, doğru reklam projeleri ile Harley Davidson, toplumsal hiyerarşi farkı yaratacak kadar ağır basan bir marka haline gelmişti artık.

Harley Davidson'ın başarısı nereden geliyor?

Harley Davidson’ın günümüzde hala zirvede olmasının sebebi William S. Harley ve Arthur Davidson’ın kendine özgün, başarılı ve yenilikçi tasarımlarıdır. Çünkü kurulduktan yalnızca 19 sene sonra 1920’li yıllarda artık dünyanın bir numaralı motosiklet üreticiydi Harley Davidson Co.

İlk Detroit Polis Departmanı ile başlayan serüven, 1. Dünya Savaşı sırasında artık Amerikan ordusu tarafından kullanılan alternatifsiz bir marka haline gelmişti o dönemlerde. Tabi ki tek unsur S.Harley ve Arthur Davidson’ın kreatif olmalarıdır diyemeyiz, ama ilk adımı atmadan koşmaya başlayamayız hiçbirimiz.

Yani Harley ve Davidson arkadaşlar ilk adımı evet atmıştır fakat, şirketin koşmasına gelince de hiç şüphesiz ki şirketin daha da büyümesini sağlayan işçilerdir. Kurucularının dahi işçi olduğu bir şirketten söz ediyoruz, herkesin elini taşın altına koyduğu, vefanın hakim olduğu güç ile bugünkü ihtişamlı haline bürünmüştür Harley Davidson.

Şimdi gelelim günümüze:

Hala kendini geliştirmeye ve yeni modeller üretmeye devam ediyor Harley Davidson. Yalnızca motosiklet sektöründe değil giyim sektöründe de oldukça iddialı bir şirket konumunda.

Bugüne kadar asi tavrından hiç ödün vermeyen şirket, uzun yıllar boyunca da zirveden hiç düşmeyecek gibi görünüyor. En güvenilir motosiklet markası denilince de ilk akla gelen Harley Davidson, müzesi ve etkinlikleri ile de göz doldurmaya devam ediyor.

Harley Davidson'ın geçmişten günümüze 5 farklı ana modeli vardır:

Tabi bu ana modellerde kendi içerisinde alt modellere ayrılır. Geleneklerine her dönemde bağlı kalan bir şirket olarak karşımıza çıkan Harley Davidson, her kesime hitap eden ve farklı kullanış amaçları olan bu modeller ile her kesime hitap ediyor.

Softails

Touring Models

Dynas

Sportsers

Revolution

Harley Davidson'ın günümüzdeki motor fiyatları:

84.790 lira ile başlayıp 600.000 liraya kadar yükselen yeni modelleri bir yana ikinci el bir Harley Davidson sahibi olmak isterseniz minimum 40.000 lirayı gözden çıkarmanız gerekir. Bu fiyatlara vergi dahildir. Fakat koleksiyonluk bir parça isterseniz tabi bazen paha biçilemez ürünler ile de karşılaşabiliriz.

Fakat kendisine en yakın rakibi Indian Motorcycle ile kıyasladığımız zaman Harley Davidson için ekonomik diyebiliriz. İlgili takipçilerimize bıraktığımız dipnotta da belirttiğimiz gibi çok uygun fiyatlara sizlerde bir Harley Davidson sahibi olabilirsiniz. Sportsers serisinin en uygun fiyatlı alternatifi olan Iron 883, günümüzde de en çok tutulan modellerden biridir. Tasarım olarakta, sade, siyah, şık bir model olan bu motosiklet ile günümüze göre basitleştirilmiş V-Twin motoru deneyimleyebilirsiniz.

Son Olarak...

Ülkemizde Harley Davidson ile hiç kaza sırasında ölen yokmuş rivayetleri hep dolanır, mutlaka duyanınız vardır, yalandır, inanmayın. Siz siz olun tedbiri elden bırakmayın. Ekipmanlarınızı her zaman eksiksiz giyerek yola çıkın. Çünkü ruhu şad olsun Barkın Bayoğlu namıdeğer Altın Elbiseli Adam’ın da söylediği gibi, her motorcu şunu bilmelidir ki, motorda kaporta sürücünün kendisidir.