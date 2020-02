Warner Bros., beyaz perdedeki ilk üç gününde hayal kırıklığı yaratan yeni DC spin-off’u Birds of Prey’in gişe performansını artırmak için filmin ismini değiştirmeye karar verdi. Başrolünde Margot Robbie’nin olduğu film, artık Harley Quinn: Birds of Prey ismi ile anılacak.

2016 yapımı Suicide Squad’a dair birkaç güzel şeyden biri de, Margot Robbie’nin hayat verdiği Harley Quinn karakterinin karşımıza çıkması olmuştu. Yıllar süren bekleyiş nihayet geçtiğimiz cuma son erdi ve sevilen karakterin solo filmi izleyicilerle buluştu. Yılın en fazla beklenen filmlerinden Birds of Prey, ilk hafta sonunda yalnızca 33 milyon dolar kazandı.

Warner Bros., filmin gişe performansını bir nebze de olsa yukarı çekmek için çok ilginç bir hamlenin altına imza attı. ComicBook.com’un aktardığı bilgilere göre ABD’deki bazı sinema salonları Birds of Prey’in ismini Harley Quinn: Birds of Prey şeklinde yeniden düzenledi.

Birds of Prey, beklentilerin bir hayli altında kaldı

Öte yandan bu değişikliğin yalnızca ilgili sinema salonlarının internet sitesinde olduğunu belirtelim. Yani filmin afişlerinde herhangi bir farklılık yok; en azından şu an için. Bununla birlikte, Fandango gibi online sinema bilet satış siteleri filmin adını hala Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) olarak sunuyor.

Warner Bros.’un yeni stratejisinin, filme olan ilgiyi artıracağını düşünmek biraz zorlama bir hayal olacaktır. Sonuçta, Quinn’in adı zaten başlığın uzun versiyonunda bulunuyor. Dolayısıyla, söz konusu isim değişikliğinin gişeyi gerçek anlamda etkilemesi çok da mümkün görünmüyor.

Bu arada, Birds of Prey’in neden önceki DC spin-off’ları kadar başarılı olamadığına dair çeşitli teoriler var. Bazıları R-Rated (18+) olmasının bunda etkili olduğunu savunuyor; ancak, hem Deadpool serisi hem de Joker’in gişedeki muazzam performansını göz önüne aldığımızda, bu tez anında çürüyor. Diğer bir görüş ise destekleyici rollerin sinema salonlarını dolduracak kadar güçlü olmadığı yönünde.

Birds of Prey, Harley Quinn’in Joker’den ayrıldıktan sonraki dönemi gösteriyor. Genç bir kızı, kötü bir suç lordundan kurtarmak için süper kahramanlar Black Canary, Huntress ve Renee Montoya ile iş birliği yapan Quinn, kendisini soluksuz bir maceranın içinde bulunuyor. 84 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film, şu ana kadar dünya çapında 79,5 milyon dolar gişe hasılatı topladı.

Birds of Prey fragmanı