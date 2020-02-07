7 Şubat 2020 itibarıyla vizyona giren Birds of Prey, Box Office verilerine göre perşembe günü yapılan ön gösterimden 4 milyon dolar elde etti. Nispeten düşük bir açılış yapan filmin, ilk hafta sonunda 50 milyon doların üstüne çıkması bekleniyor.

Bugün itibarıyla vizyona giren DC filmi Birds of Prey, Box Office verilerine göre perşembe günü yapılan ön gösteriminde ABD genelinde 4 milyon dolarlık bir açılış yaptı. Shazam!’a kıyasla biraz düşük kalan bu açılış, yine de üç haftadır vizyonda olan 'Bad Boys for Life’ı zirveden etmeyi başardı. Margot Robbie’nin Harley Quinn olarak geri döndüğü film, muhtemelen bu hafta sonunda zirveyi kapacak ancak şubatta vizyona giren filmler arasında ilk 10’a giremeyebilir.

Şubat aynının aslında sinema filmleri bakımından oldukça zorlu bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle iki yıl önce vizyona giren Black Panther, şubat ayı içerisinde 200 milyon doların üzerine çıkan bir film olmuştu. Listede yine şubat ayında vizyona giren ve tüm salonları domine eden Deadpool, Grinin Elli Tonu ve İsa Mesih’in Çilesi gibi filmler bulunuyor.

Birds of Prey, inceleme sitelerinden olumlu değerlendirmeler aldı:

Box Office verilerine göre ilk hafta sonunu 51 milyon dolarlık bir hasılatla kapatması beklenen film, 53 milyon doların üstüne çıkabilirse şubat ayında en iyi açılış yapan 10 film arasına girebilecek. İncelemeler, film için olumlu gözüküyor. Bu noktada Rotten Tomatoes üzerinde %88’lik bir başarı yakalan Birds of Prey, Metacritic üzerinde ise 61 puan aldı.

Box Office, Sony’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Bad Boys for Life’ın bu hafta sonu da güçlü performansını sürdürmesini bekliyor ancak film, 3 hafta sonra ilk defa ikinci sıraya düşecek. Box Office, ayrıca filmin önceki haftaya kıyasla %44’lük bir düşüşle üç günde 10 milyon dolar hasılat elde etmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse filmin ABD genelinde elde ettiği hasılat 165 milyon dolara yaklaşacak.

Box Office’in bu hafta sonu için ABD genelindeki tahminleri ise şu şekilde:

Birds of Prey (4.236 salon) / 51 milyon dolar

(4.236 salon) / 51 milyon dolar Bad Boys for Life (3.297 salon) / 10 milyon dolar

(3.297 salon) / 10 milyon dolar 1917 (3.548 salon) / 5,7 milyon dolar

(3.548 salon) / 5,7 milyon dolar Jumanji: Yeni Seviye (2.585 salon) / 4,5 milyon dolar

(2.585 salon) / 4,5 milyon dolar Dolittle (3.462 salon) / 4,3 milyon dolar

(3.462 salon) / 4,3 milyon dolar The Gentlemen (2.557 salon) / 3,1 milyon dolar

(2.557 salon) / 3,1 milyon dolar Gretel & Hansel (3.023 salon) / 3 milyon dolar

(3.023 salon) / 3 milyon dolar Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (1.746 salon) / 2,2 milyon dolar

(1.746 salon) / 2,2 milyon dolar Bıçaklar Çekildi (1.443 salon) / 1,9 milyon dolar

(1.443 salon) / 1,9 milyon dolar Küçük Kadınlar (1.688 salon) / 1,8 milyon dolar

Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead ve JurneeSmollett-Bell gibi isimleri bulunduran Birds of Prey’in yapımcılığını ise yine Margot Robbie ile Sue Kroll ve Bryan Unkeless üçlüsü üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Dead Pigs filminden tanıdığımız Cathy Yan oturuyor.