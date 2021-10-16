Şimdiye kadarki en büyük sistem güncellemesi kapsamında HarmonyOS 2 etkinliği başladı. Yayınlanan listeye göre bu yeni güncelleme ile 25 adet Honor ve Huawei cihazı güncellenecek.

HarmonyOS 2 sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei; çok sayıda cihazı kapsayan tarihteki en büyük sistem güncelleme planını başlatmış bulunuyor. Bu yeni sistem güncellemesi sayesinde birçok eski model, yeni bir akıllı telefon gibi hissettirecek. An itibariyle 100’den fazla modelin dahil olduğu 120 milyondan daha fazla Huawei ve Honor cihazı bu güncellemeye sahip.

Son gelen haberlere göre ise HarmonyOS, bir başka HarmonyOS 2 güncelleme etkinliğini resmi olarak başlattı. Bu yeni güncelleme; eski akıllı telefonlar ile birlikte akıllı ekranlar da dahil olmak üzere toplam 25 cihazı kapsıyor.

İşte güncellemeye dahil olan modeller:

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei-Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei-Mate RS Porsche Design

Huawei nova 4

Huawei Enjoy 10S

Huawei-Enjoy 10 Plus

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor-20S

Honor Play 4T Pro

Honor 10

Honor-V10

Huawei Smart Screen S 55 inches

Huawei Smart Screen S 65 inches

Huawei-Smart Screen S 75 inches

Huawei Smart Screen S Pro 65 inches

Huawei Smart Screen S Pro 75 inches

Huawei-Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V65 Premium Edition

Huawei-Smart Screen V65 2021

Huawei Smart Screen V75 2021

Bu modellere ek olarak Huawei ayrıca Huawei Enjoy 20 5G dahil 9 modelin yeni bir halka açık beta güçlendirme raunduna başladığını duyurdu. Huawei nova 8 SE ve diğer tabletlerde de dahili beta güçlendirmesine başlandı. Genel olarak baktığımızda açık beta aşamasına girmek, cihazın temel olarak bu modellerin HarmonyOS uyarlamasını tamamladığını gösteriyor. Ufak tefek hatalar olmaya devam etse de bu yine de günlük kullanım için son derece yeterli.

Kimi kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, HarmonyOS sistemiyle güncellenen eski modeller birçok işlevsel yenilik kazanıyor. Ayrıca güncelleme, eski cihazların performans ve akıcılığını da yeni bir telefonmuş gibi önemli ölçüde artıyor.

Ayrıca Huawei, Huawei P10 ve 10 modeli daha içeren bir sonraki açık beta güçlendirmesi grubunu da duyurdu. Bu modeller, kasım ayı başlarında açık güncellemeye tabi tutulacak.