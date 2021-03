Milyonları kendine hayran bırakan serinin başarılı oyuncuları Harry Potter'dan sonra da kariyerlerine devam ettiler. Gelin bu oyuncuların seriden sonra neler yaptıklarına birlikte göz atalım.

Milyonlarca çocuk, genç ve yetişkinin kitaplarına gömüldüğü, filmleri ile sinemaları doldurduğu Harry Potter serisi neslimizin en unutulmaz fenomenlerinden biri. Tartışmalı yazar J.K. Rowling’in aynı isimli kitaplarının film serisi haline getirilmesiyle birbirinden başarılı sekiz film izledik.

Filmdeki genç oyuncuların çoğu oyunculuk kariyerlerine Harry Potter serisi ile başlamış olsalar bile devam filmleri çıktıkça gözümüzün önünde büyüdüler. Seri bitince de yeni maceralara yelken açtılar. Birçoğu ünlü ve başarılı oyuncular oldular, bazıları ise kendilerini tamamen farklı yollarda buldu.

Filmdeki genç oyuncuların dışındaki oyuncular için ise Harry Potter ne bir ilk ne de sondu. Oldukça sevilen ve başarılı oyuncu kadrosuyla Harry Potter, oyuncularının kariyerlerini elbette ki etkileyen bir seri oldu. Gelin bütün bu başarılı oyuncuların Harry Potter’dan sonra ne gibi işlerde yer aldıklarına birlikte göz atalım.

Daniel Radcliffe (Harry Potter): Beklentilerin altında kalan bir kariyer

Serinin ana yıldızı Daniel Radcliffe, 2000 yılında henüz 11 yaşındayken seçmelere katıldı. Her ne kadar ilk başlarda oyuncu ve ailesi rolü kabul etmekte isteksiz olsalar da, Harry Potter rolü Daniel Radcliffe’in hayatını sonsuza dek değiştirdi. Seri boyunca izleyicilerin gözü önünde büyüyen Radcliffe, Harry Potter’dan sonra birçok farklı türde filmde oynadı.

The Woman in Black isimli korku filminde Avukat Kipps, Kill You Darlings’de ünlü şair Allen Ginsberg ve Victor Frankenstein’ın asistanı gibi birçok çeşitli rollerde başrol oynadı. Radcliffe ayrıca Broadway sahnesinde How to Success in Business Without Really Trying gibi müzikallerde de rol aldı. Son olarak Miracle Workers isimli komedi dizisinde izlediğimiz Radcliffe’in şimdilik ufukta görünen bir yapımı bulunmuyor.

Emma Watson (Hermione Granger): Hitabet yetenekleri ile oyunculuğun ötesine geçti, yolu Birleşmiş Milletler'e kadar uzandı

Harry Potter serisinin üç ana karakterinden biri olan Hermione Granger rolünde izlediğimiz Emma Watson henüz 11 yaşındayken kariyerine başladı. Tıpkı Radcliffe gibi Emma Watson da popülerliğini ve uluslararası bilinirliğini getiren Harry Potter filmleri üzerinde on yıl çalıştı.

Serinin son filminden sonra Watson, My Week with Marilyn, The Perks of Being a Wallflower ve The Bling Ring gibi filmlerde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine devam etti. 2017 yılında Güzel ve Çirkin’de kariyerindeki büyük rollerden biri olan Belle’i canlandırdı.

Kariyeri devam ederken okul hayatını da ihmal etmeyen Watson, İngiliz Edebiyatı alanında lisans derecesini aldı. 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve HeForShe kampanyasının başlatılmasına yardım ederek erkekleri cinsiyet eşitliğini savunmaya çağırdı. Günümüze yakın zamanlarda ise Saoirse Ronan ve Meryl Streep ile birlikte Greta Gerwig’in Küçük Kadınlar film uyarlaması üzerine çalışmalarını tamamladı.

Rupert Grint (Ron Weasley): Ne beyaz perde ne de dizilerde çok görünmedi, tiyaro ile ilerledi

Serinin ana üçlüsünde yer alan diğer iki isim gibi Ruper Grint de, Harry Potter’daki rolünü 11 yaşında aldı. Emma Watson ve Daniel Radcliffe’in aksine, Ruper Grint, Harry Potter’dan sonra ağırlıklı olarak televizyon dizilerinde yer aldı.

Serinin son filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - Bölüm 2’nin gösterime girdiği yıl, Ed Sheeran’ın “Lego House” isimli müzik videosunda yer aldı. Sick Note, Snatch ve Servant dizilerinde yer alarak televizyonda başarısını gösteren dizilerde de oynadı.

Tiyatro oyunlarında da oynayan Grint, ilk çıkışını 2013’te Mojo ile yaptı. Sonrasında ise Matthew Broderick ve Nathan Lane gibi dev oyuncularla 2014 Broadway oyunu It’s Only a Play’de başrol oynadı. Grint’i ekranlarda gördüğümüz en son yapım ise M. Night Shyamalan’ın yönetmenliğini yaptığı dizi Servant.

Maggie Smith (Minerva McGonagall): Sinema tarihine tanık olan bir çınar gibi, aktif oyunculuk kariyerine devam ediyor

Harry Potter kadrosunun en büyük yıldızlarından biri olan Maggie Smith, Profesör Minerva McGonagall rolünden çok önce birçok oyunda, filmde ve televizyon dizisinde rol aldı. Ünlü aktris İngiliz kültür ve sanat sahnesinde öylesine önemli bir figür ki Kraliçe II. Elizabeth; Smith’e 1990 yılında bir kraliyet nişanı olan Dame ünvanını verdi.

2001’de başlayan serinin sekiz filminden yedisinde rol alan Smith, Harry Potter’dan sonra oyunculuk kariyerine devam etti. Ünlü seriden sonra Altın Küre Ödülü ve iki Emmy Ödülü aldığı Downton Abbey dizisinde Violet Crawley olarak rol aldı. Son olarak ise 2021 yılında çıkması planlanan A Boy Caled Christmas üzerine çalışmalarını tamamladı.

Ralph Fiennes (Lord Voldemort): Hep kötü adamlara hayat vermedi

Schindler’in Listesi filminde Nazi savaş suçlusunu canlandıran Ralph Fiennes, Harry Potter’da oynamaya başladığında zaten oynadığı filmlerin uzun bir listesine sahipti. Serinin kötü adamı Lord Voldemort’a hayat veren oyuncu, sekiz filmin altısında yer aldı.

Çok sayıda Oscar ve Altın Küre adaylığına sahip bir oyuncu olarak Fiennes, Harry Potter filmlerinden sonra da oldukça çarpıcı bir kariyere sahip. 2012 yılında, yirmi üçüncü James Bond filmi olan Skyfall’da yer aldı. Bir sonraki büyük rolü ise bir Wes Anderson filmi olan Grand Budapest Hotel’deki Mösyö Gustave oldu. Son olarak The Dig filmiyle ekranlara gelen Fiennes, Brideshead Revisited, Farnsworth House ve The Forgiven yapımlarıyla tekrar ekranlarda olacak.

Matthew Lewis (Neville Longbottom): En çok değişim geçiren isimlerden birisi oldu

Matthew Lewis, seri boyunca büyümesini izlediğimiz karakterlerden biri olan Neville Longbottom’ı canlandırdı. Seri sona ererken görülen değişimi oldukça ilgi çeken Lewis zaten 5 yaşından beri oyunculuk yapıyordu. Geniş dişli ve yuvarlak yüzlü korkak bir çocuk olan Neville, serinin sonlarına doğru hem büyüyüp değişmiş hem de cesur ve arkadaşlarının hayatını kendininkinin önüne koyan bir karaktere evrildi. Başarılı oyuncu, serinin bitmesinden sonra The Syndicate, Death in Paradise ve Bluestone 42 gibi dizilerde yer aldı. Lewis’i en son gördüğümüz yer ise All Creatures Great and Small isimli komedi drama dizisi.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid): Oyunculuk onun için artık önemli değil

Oyunculuk kariyerine 20’li yaşlarının başında başlayan Robbie Coltrane, Harry Potter’da canlandırdığı Hagrid karakterinden çok önce uzun bir oyunculuk kariyerine sahipti. Başarılı oyuncunun listesinde GoldenEye, The World is Not Enough ve From Hell gibi yapımlar bulunuyor.

Oyunculuk hayatının 10 yılını alan Harry Potter serisinden sonra Robbie, Brave, Great Expectations ve National Treasure gibi projeleri üzerinde çalıştı. Günümüzde oyunculuk kariyerine çok önem vermeyen Coltrane’i en son Urban Myths isimli televizyon dizisinde izledik.

Tom Felton (Draco Malfoy): Başarılı bir şekilde oyunculuk yapmaya devam ediyor

Her ne kadar serinin ana üç karakterinden biri olmasa da, Draco Malfoy da filmlerde Harry, Hermione ve Ron kadar önemli bir role sahipti. Felton, seriye 14 yaşında başladı ve on yıl boyunca Harry Potter setlerinde yer aldı. Serinin kötü adamlarından biri olan Felton, 2010 ve 2011’de En İyi Kötü Adam dalında arka arkaya iki MTV Film Ödülü kazandı.

Potter serisinden sonra oyuncu, 2011 yapımı Maymunlar Gezegeni filminde ve bir dönem draması olan Belle and The Apparation’da rol aldı. Tom Felton, 2018’de Harry Potter oyuncularından Natalia Tena ile birlikte bilim kurgu korku dizisi Origin’de çalıştı. Felton’ı ekranlarda en son gördüğümüz yer ise A Tale of Mindsets isimli kısa film.

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange): O hala Fight Club'ın Marla'sı...

Helena Bonham Carter da, Maggie Smith gibi Harry Potter filmlerinden önce etkileyici bir kariyere sahip. Yine Maggie Smith gibi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Dame ünvanına layık görülen Carter, ünlü seriden sonra da çalışmalarına devam etti.

Maymunlar Gezegeni, Big Fish, Corpse Bride, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Alice Harikalar Diyarında gibi başarılı filmlerde rol alan Carter’ın en son oynadığı başarılı yapımlardan biri de ünlü dönem dizisi Crown.

Bonnie Wright (Ginny Weasley): Daha çok kamera arkasında yer aldı

Her ne kadar ilk filmlerde önemli bir karakter gibi gözükmese de Ginny Weasley’nin önemi seride gittikçe arttı. Serideki önemi arttıkça eleştirmenlerin de övgüsünü alarak yeni yapımlara yelken açan Wright, serinin son iki bölümünü çekerken 2012’de Londra Sanat Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Seri bittikten sonra oyunculuk kariyeri üzerinde çalışmaya devam etmenin yanı sıra modellik, yönetmenlik ve yapımcılığa da daldı.

Harry Melling (Dudley Dursly): Netflix dizisi The Queen's Gambit ile çıkış yakaladı:

Biliyoruz, The Queen's Gambit dizisini izleyenler bu adamı nereden hatırladıklarını çok merak etti, belki bazıları doğrudan tanıdı. Oyunculuk anlamında kariyerini en başarılı sürdüren Harry Potter castlarından olan Melling, karşımıza artık daha çok çıkacak gibi görünüyor.

...ve tabii ki de bir başka efsane: Alan Rickman (Profesör Severus Snape):

Sevilen aktör Alan Rickman, serinin en karmaşık karakterlerinden biri olarak adlandırılan Proföser Severus Snape’i canlandırdı. Snape karakterinden önce Die Hard, Sense and Sensibility ve Galaxy Quest gibi popüler filmlerde yer aldı.

Rickman, Harry Potter serisi sırasında 2003’te kült bir romantik komedi olan Love Actually, 2007’de bir Tim Burton filmi olan Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street’te ve 2010’da Alice Harikalar Diyarında gibi filmlerde rol aldı. Seri tamamlandıktan sonra Grint ile birlikte Lee Daniels “The Butler” filminde birlikte rol almaya devam etti.

Son filmi ölümünden dört ay sonra çıkan Alice Through the Looking Glass’ta Absolem rolünü yeniden canlandırdı. Ünlü oyuncu 2016’nın Ocak ayında 69 yaşında pankreas kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti.

Böylece Harry Potter oyuncularının seriden sonra neler yaptıklarıyla ilgili yazımızın sonuna geldik. Bir sonraki Harry Potter yazımızda görüşmek üzere.