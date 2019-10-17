Harry Potter: Wizards Unite Oyunu Konum Verilerini Topluyor

Niantic, Harry Potter: Wizards Unite oyununda bir hatadan dolayı oyuncuların uykuda oldukları süredeki konum bilgilerini de topladığını belirlerken hatalı kısımların düzeltildiğini açıkladı.

Pokemon Go, Harry Potter: Wizards Unite gibi oyunların konum bilgisi kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Oyunun en başında zaten bu konuda oyun bizden isim istiyor ve biz de izin veriyoruz. Öte yandan Kotaku, gerçek dünyanın haritasını çıkaran bu teknoloji şirketlerinin topladığı verileri, özellikle de Wizards Unite’ın ne kadar çok veri topladığını keşfetti.

Kotaku’nun incelemelerine göre, Niantic oyunlarında paylaşılan yer bilgileri oldukça dikkat çekici. Wizards Unite oyunu Niantic ile dakikada 3 defa konum bilgisi paylaşıyor. Bu da Pokemon Go’daki bildirim sayısından neredeyse iki kat daha fazla. Öte yandan bir noktadan günün her saatinden Niantic’e veri gittiği gözüküyor. Bir başka deyişle kişi uyurken bile konum bilgisi firmaya gidiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niantic ise bu durumun Android’deki bir hatadan kaynaklandığını söylüyor. Firma, hatanın giderildiğini söylüyor. Ayrıca bütün veri paylaşımları gizlilik politikasında açıklanıyor. Kullanıcılar isterlerse verilerini sildirebiliyor.

Kotaku’ya göre firma hali hazırda kişilerin hareket düzenlerini ayrıştırabilecek kadar çok bilgiye sahip. Öte yandan bu durum Niantic’e özel değil. Google da uzmanlara çeşitli adli vakalarda yardımcı olabilecek kadar çok bilgi depolamış durumda. Ancak isterseniz verilerinizi sildirme alternatifiniz bulunuyor. Bu konuda esas çekince yaratan firmalar, sık sık sızıntılarıyla gündeme gelen Facebook ve bu konuda sicili sorunlu olan Twitter gibi gözüküyor.